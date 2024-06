Zlatko o Challetu Salletu: Zavedal se je, da je storil napako

Za komentar smo povprašali oba vpletena, Zlatko pravi:"Želim sporočiti vsem mladim ljudem, da je napuh škodljiv za srce, za telo in za družbo na splošno. Ni primera na svetu, kjer bi se najboljši tenisač, kjer bi se najboljši nogometaš, kjer bi se najboljši košarkaš, dvignil nad igro, h kateri pripada. Med tem, ko je dotični gospod pretiraval in ne samo, da je osebno žalil mene, ampak je žalil celotno sceno in to je bila njegova ključna napaka. Dal sem mu možnost, da se javno opraviči, ampak njegov napuh je bil večji od tega, večji od normalnega človeka, ki spozna, da je naredil napako. On je videl, da je napako storil, ker je klical in se je bil pripravljen opravičiti zasebno, jaz pa sem zahteval, da to stori javno," je dejal glasbenik in dodal: "Če bi bi bila njegova vest čista, bi lahko prišel in javno podal izjavo, tako se je pa zavil v molk in še eno stvar bom dodal: ko resnica pride, laž izgine."