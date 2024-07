Zlatko objavil odredbo sodišča, Challe Salle pripravlja glasbeni odgovor

"Močno obsojam sovražni govor in vse žalitve in obtožbe proti meni, ki seveda niso resnične," je v odzivu na Zlatkovo pesem Klepc laže v petek na svojem Instagram profilu sporočil raper Challe Salle (Saša Petrović) in zanikal, da bi bil v kakršnem koli kazenskem postopku oziroma, da bi bila proti njemu podana prijava. Zlatko se je na to hitro odzval ter na svojem profilu istega družbenega omrežja s sledilci delil fotografijo sodne odredbe o hišni preiskavi pri Petroviću iz leta 2011.

S fotografije odredbe, v katero je vključena tudi obrazložitev, je razvidno, da so bili "izkazani utemeljeni razlogi za sum kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja" , saj naj bi osumljeni Saša Petrović na eni zmed spletnih strani objavil gole fotografije in jih nato posredoval tretji osebi. V dokumentu je zapisano še, da naj bi raper nato osebi poslal še "SMS z grozilno vsebino" .

"Vemo, da se trudim biti družbeno odgovoren in ko pride do takšne količine napuha v določenem človeku, ne morem biti tiho. Verjamem, da se sam dobro zaveda, da je imel že določene preiskave glede tega. Ko resnica pride, laž izgine," je za našo medijsko hišo v petek povedal Zlatko, medtem ko se je Challe Salle odločil, da bo izjavo za vse medije objavil na spletu. Ne le to, na svojem Instagram profilu je pod fotografijo iz glasbenega studia sporočil še: "Mirna vest in čista duša - v tem je fora, za negativo u lajfu zmanjkal je prostora." Ob tem je namignil, da pripravlja glasbeni odgovor na pesem Klepc laže.

"V preteklosti sem proti dekletom, ki širijo o meni neresnice že podal prijavo in teče o tem kazenski postopek, kjer sem sam oškodovan," je sicer v odzivu še povedal Salle in dodal: "Namen nekaterih oseb je na žalost samo medijska pozornost, zraven pa hočejo sabotirati moje dobro ime in s tem škodovati moji družini in karieri. Stvar je šla čez meje dobrega okusa in to je nedopustno."

V luči 'rap bitke' se je oglasil tudi Inštitut 8. marec. "V javnost po letih molka prihajajo pričevanja o spolnem nadlegovanju s strani enega izmed znanih slovenskih raperjev. V teh trenutkih je ključno, kako se na to kot družba odzovemo," so zapisali in poudarili, da je čas za prekinitev molka in končanje nasilja.