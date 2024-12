Zlatko s trilogijo pesmi, navdihnjeno z umetnostjo in kulturo

Zlatko je izdal trilogijo pesmi, ki nosi ogromen umetniški pečat. Eno izmed pesmi je navdihnil slavni umetnik Jean-Michel Basquiat. Dela, ki so sicer nekoliko drugačna od prejšnjih, so še vedno v skladu z njegovim prepoznavnim slogom. Besedila so polna globokih misli o življenju, pevec pa poslušalce med drugim nagovarja, naj se ne prepustijo porazom, temveč jih sprejmejo kot del rasti in učenja.