Zlatko vztraja, Challe Salle zanika: Laži ga bodo pokopale

Spor med nekoč prijateljema, zaveznikoma, Zlatkom in Challetom Salletom dobiva nove razsežnosti. Pesem z naslovom Klepec laže, ki jo je v svet v četrtek poslal Zlatan Čordić kot odgovor na žaljive besede Saše Petrovića v enem od nedavnih podcastov, je v javnosti sprožila velik odziv. Celo tako velik, da so se njun spor prek številnih kanalov nadaljuje še naprej.

Spor med Zlatkotom in Challetom Salletom se nadaljuje FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Po včerajšnji objavi pesmi sta se oba akterja že odzvala na naš klic za komentar, danes pa se je Zlatko oglasil tudi osebno in razkril še nekaj podrobnosti o njunem sporu. "Nikoli ne bomo izvedeli, ali bi pesem izšla, če bi se Saša opravičil," je začel Zlatko. "Vemo, da se trudim biti družbeno odgovoren in ko pride do takšne količine napuha v določenem človeku, ne morem biti tiho. Nikoli ne boste slišali, da bi Luka Dončić ali Benjamin Šeško zase rekla, da sta večja od igre košarke oziroma nogometa," je nadaljeval, nato pa opozoril na dejstvo, da je Challe pozabil, da ima sam doma tri šoloobvezne otroke. "Ne bi bilo lepo, da bi otroci prišli do mojih otrok in da jim razlagajo, da je nekdo javno 'scal' po njihovem očetu," je bil direkten.

Zlatko FOTO: Miro Majcen icon-expand

Obenem je starejši od raperjev poudaril, da ga Salletovo dejanje žalosti, saj je bil prav sam tisti, ki je na začetku kariere najbolj pomagal raperju iz Vrhnike. "Očitno ga je pot zanesla v rekorde in številke, a na koncu dneva je pomembno, da je odgovor dobil samo za to, kar si je naročil sam," je povedal Zlatko, ki je sicer priznal, da se mu je Saša želel opravičiti. "Želel sem njegovo javno opravičilo, on pa je želel to narediti zasebno. A šele potem, ko je izvedel, da pripravljam pesem," je zaupal.

V pesmi se je dotaknil tudi nekaj intimnih situacij z mladimi dekleti. "Verjamem, da se sam dobro zaveda, da je imel že določene preiskave glede tega. Ko resnica pride, laž izgine," je ponovno poudaril. Po objavi se je oglasila tudi Ana Resnik, ki je kot mladoletno dekle začela prepevati v spremljevalnem bendu Challeta. Odločila se je namreč, da bo spregovorila javno in delila svojo neprijetno izkušnjo s slavnim pevcem.

Z Zlatkom se sicer osebno ne poznata, a mu je Ana prek sporočil razkrila marsikaj. "Nekaterih stvari celo nisem dal v pesem, saj sem si rekel, da ne potrebujem iti toliko daleč," je dejal, obenem pa dodal, da je po izdaji pesmi dobil veliko sporočil deklet s podobnimi izkušnjami.

Challe Salle FOTO: Matic Gabriel icon-expand

Še enkrat je poudaril, da zanj to ni igra in da, če je Salle mislil, da lahko javno ponižuje njega in njegove rap kolege, to ne bo šlo. "Zakaj misli, da smo ostali manjši kot on?" je dodal in priznal, da že pričakuje odziv 33-letnika in to zelo kmalu. "Še vedno nadaljuje s svojimi lažmi in to ga bo pokopalo," je prepričan. "Da grem v to pesem, pa sem se odločil, ko mi je njegov nekdanji prijatelj povedal, da sta bila na nekem nastopu in da mu je po slikanju z oboževalci dejal, da mu gredo otroci na živce. To je bila zame kaplja čez rob," je še zaključil.

