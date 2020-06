Zlatko poskušal prekiniti proslavo in od predsednika dobiti odgovor

Priljubljeni raper se je mimo varnostnikov prebil na prizorišče državne proslave ob dnevu državnosti ter z megafonom po koncu pesmi predsedniku države Borutu Pahorju postavil vprašanje. Akcije na ljubljanskem Kongresnem trgu mu ni uspelo izpeljati do konca, vseeno pa je dejanje naletelo na odziv javnosti.

Zlatan Čordić - Zlatko je proslavo s pomočjo megafona skušal prekiniti z naslednjimi besedami: ''Vprašal bom samo, na kaj smo državljani lahko ponosni, če ne smemo omenjati športa, samostojnih podjetnikov, kulture in narave," ter nato območje, na katerem se je dogajala slovesnost, zapustil. Posnetek akcije je v živo prenašal na omrežju Facebook, kjer pa je kasneje objavil še en posnetek dogajanja, ki se je odvijalo po incidentu na državni proslavi. Policisti so ga namreč znova ustavili in še enkrat legitimirali, česar pa raper ni najbolje sprejel.

Zlatko je za naš portal povedal, da se že dlje časa ukvarja z vprašanjem, na katerega pa še ni dobil odgovora: ''Predsednika in ostale politike sem zato javno vprašal, na kaj smo državljani lahko ponosni, če jim kot odgovor ne dovolimo uporabiti: narave, športnikov, samostojnih podjetnikov in navsezadnje kulture. Torej, na katero izmed njihovih del smo lahko ponosni? Na razprodajo države? Za mojo včerajšnjo predstavo se lahko zahvalite molku s strani predsednika glede na trenutne razmere v državi.''Dodal je, da so njegovi nameni zmeraj dobri, želel je le preprost in jasen odgovor: ''Želel sem, da mi nekdo izmed njih odgovori na kaj smo lahko ponosni. Moji nameni so vedno iskreni, za boljše jutri vseh državljanov. Nisem tip človeka, ki lahko mirno spi, ko pa 200.000 ljudi živi pod pragom revščine.''Danes so odzivi na njegovo dejanje burni, sam pa pravi, da so mnenja deljena, ker je takšna tudi naša politika.

Zlatko je iskreno povedal, da je zaradi trenutne situacije močno v skrbeh: ''Skrbi me za prihodnost vseh državljanov, ne samo kulturnikov. Ker mi ni vseeno za Slovenijo, povem na glas tisto kar si večina misli in ne protestiram proti državi, ampak za državo.''Raper se je dotaknil tudi odziva ministra Aleša Hojsa, ki je na Twitterju zapisal: ''Varnostne ocene policije, ki so narekovale širše zavarovanje kongresnega trga, so se izkazale za pravilne. Kje bi končali anarhisti, če je celo 'kulturnik' Zlatko poskušal motiti oz. blatiti proslavo in Boruta Pahorja ...''Zlatko pa glede njegovega odziva pravi: ''Gospod minister naj se raje vpraša kako je javnost zadovoljna z njegovim delom. Z mojim delom se narod lahko poistoveti in to dokazujem že 13 let s svojo glasbo in s svojim delom.'' Glasbenik je v duhu razmer posnel tudi pesem, ki jo poklanja vsem delavcem: