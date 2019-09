Zmago Jelinčič bo na razvezo vložil tožbo

Prejšnji teden je predsednik SNS Zmago Jelinčič potrdil, da se po 16 letih zakona s skoraj 30 let mlajšo ženo Moniko Zupanc Jelinčičločujeta. Več podrobnosti Jelinčič sam ni podal, je pa njegov strankarski kolega izjavil, da je "gospa odšla in uničila družino". Sedaj so kar iz stranke sporočili, da se je predsednik SNS odločil, da bo vložil tožbo na razvezo preko odvetnice Nuše Maček iz Celja, "predvsem zaradi zaščite otrok", kot so zapisali.