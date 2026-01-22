Zmagovalca Talentov Edvard in Frida še naprej navdušujeta s svojim znanjem

Pred dnevi pa se je mladi nadobudnež Edvard pomeril tudi s slovenskim igralcem, pianistom in šansonjerjem Juretom Ivanušičem, ki ga je uspešno premagal. "Tekma z Juretom je bila zelo napeta, saj je Jure izjemen šahist in sem se moral maksimalno potruditi za zmago," nam je zaupal Edvard in dodal: "V prvi partiji sem bil bele barve in je bilo malo lažje. V drugi pa je imel Jure bele figure in je na začetku povedel. Moral sem odigrati najboljše, kar znam, da mi je uspelo. Mi pa je bila posebna čast igrati proti Juretu, saj sva s Frido njegova velika oboževalca. Pred tem pa sta ga navdušeno spremljala tudi moja starša."