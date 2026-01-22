Naslovnica
Domača scena

Zmagovalca Talentov Edvard in Frida še naprej navdušujeta s svojim znanjem

Ljubljana, 22. 01. 2026 06.00

Avtor:
E.K.
Edvard in Frida

Edvard in Frida, zmagovalca zadnje sezone Slovenija ima talent, konstantno dokazujeta, da njun uspeh ni bil naključen. Po odličnih uvrstitvah na mednarodnih šahovskih tekmovanjih je Edvard dosegel še zmago na letošnjem državnem prvenstvu v računalniškem razmišljanju in pred dnevi pokazal, da je kos tudi uspešnemu šahistu in šansonjerju Juretu Ivanušiču.

Zmagovalca desete sezone Slovenija ima talent Edvard in Frida s svojim znanjem uspešno navdušujeta tudi populacijo zunaj naših meja. Septembra sta bila v Kazahstanu na svetovnem prvenstvu v šahu, novembra pa v Budvi na evropskem, kjer je Frida dosegla izjemno četrto mesto.

Edvard in Frida
Edvard in Frida
FOTO: POP TV
Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Pred dnevi pa se je mladi nadobudnež Edvard pomeril tudi s slovenskim igralcem, pianistom in šansonjerjem Juretom Ivanušičem, ki ga je uspešno premagal. "Tekma z Juretom je bila zelo napeta, saj je Jure izjemen šahist in sem se moral maksimalno potruditi za zmago," nam je zaupal Edvard in dodal: "V prvi partiji sem bil bele barve in je bilo malo lažje. V drugi pa je imel Jure bele figure in je na začetku povedel. Moral sem odigrati najboljše, kar znam, da mi je uspelo. Mi pa je bila posebna čast igrati proti Juretu, saj sva s Frido njegova velika oboževalca. Pred tem pa sta ga navdušeno spremljala tudi moja starša."

Edvard in Jure Ivanušič
Edvard in Jure Ivanušič
FOTO: Pigac.si

Po zmagi na priljubljenem tekmovanju sta deležna ogromne pozornosti, ljudje ju prepoznajo tudi na ulicah. "Jaaaaa, ljudje naju prepoznajo praktično povsod! To nama je super! Zelo uživava v tem. Pogosto naju prosijo za fotografijo in jim z največjim veseljem ustreževa. Predvsem pa naju veseli, ko nama kdo pove, da je zaradi naju začel igrati šah, ali je začel s programiranjem ali pa je vzljubil matematiko," sta dodala aktualna zmagovalca Talentov.

Razlagalnik

Šah je strateška namizna igra za dva igralca, ki se igra na kvadratni deski z 64 polji, razporejenimi v mrežo 8x8. Vsak igralec začne z 16 figurami: en kralj, ena kraljica, dva topa, dva skakača, dva lovca in osem pešakov. Cilj igre je 'matirati' nasprotnikovega kralja, kar pomeni postaviti ga pod napad, tako da ga ni mogoče rešiti pred uničenjem. Šah velja za eno najstarejših in najbolj priljubljenih strateških iger na svetu, ki zahteva veliko mero logičnega razmišljanja, načrtovanja in predvidevanja.

Računalniško razmišljanje je proces reševanja problemov, ki vključuje nabor konceptov in veščin, ki so temelj računalniške znanosti. Ne gre za razmišljanje kot računalnik, temveč za uporabo miselnih procesov, ki so podobni tistim, ki jih uporabljajo računalniški znanstveniki pri načrtovanju in razvoju algoritmov. Ključni elementi računalniškega razmišljanja vključujejo dekompozicijo (razdelitev kompleksnega problema na manjše, obvladljive dele), prepoznavanje vzorcev, abstrakcijo (osredotočanje na bistvene informacije in ignoriranje nepomembnih podrobnosti) ter oblikovanje algoritmov (razvoj korak-za-korakom navodil za rešitev problema).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI

