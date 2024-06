Zmagovalec MasterChefa Luka Pangos: Pobegnil bom na kmetijo

Klara Šmigoc si je v drugem finalnem večeru s svojo sladico priborila vseh 30 točk, a je Luka Pangos iz prvega finalnega večera in s svojo sladko kreacijo ohranil prednost in postal novi MasterChef Slovenije. Kot je povedal ob zmagi, je v tekmovanju našel samega sebe."Jaz imam zelo jasen cilj za nagrado že od samega začetka, vsa nagrada bo šla v obnovo moje nove kmetije, ki sem jo kupil prejšnji teden. Kmetijo sva kupila s punco v občini Laško in zdaj potrebuje še veliko ljubezni in dela."

Luka bi se rad zahvalil vsakemu posebej, telefon mu je od vseh sporočil in čestitk skoraj pregorel."Ta naziv sem počasi že osvojil, vendar so odzivi neverjetni, še vedno se ne zavedam kaj se je dejansko zgodilo in kako velika je ta stvar."

Pri 29-letih se želi preseliti iz mesta na podeželje, kupil si je že kmetijo."Kot prvo si želim zgraditi dom, samooskrbno kmetijo in si res narediti lepo življenje za lepo penzijo, valda pa bi rad to predstavil še drugim ljudem, saj se mi zdi, da bi ljudje radi videli kako se hrana prideluje na malo bolj moderen način in seveda, da jim zraven še kaj skuham." Sedaj bo užival v vsem kar mu bo ta zmaga prinesla, potem pa bo pobegnil na kmetijo.

Njegove zmage so bili najbolj presenečeni njegovi prijatelji, še posebej tisti, kateri niso bili seznanjeni z njegovim znanjem. Ves čas pa mu je ob strani stala njegova partnerka, kateri je že skuhal finalno sladico, ona pa je bila, kot pravi Luka, nad njo, navdušena.