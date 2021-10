Bruno Šulman: Atletika je bila moja prva ljubezen, zdaj pa je to kuhanje

Bruno Šulman je športnike razvajal s predjedjo v Riu, glavno jedjo v Tokiu in sladico v Parizu. Za svoje nekdanje kolege atlete je pripravil pravi olimpijski trihodni meni. Navdih pa: olimpijska mesta. Športniki so se namreč družili v Bohinju, kjer so proslavili konec ene – atletske – in začetek druge – kuharske – kariere mladega Bruna. Pa so se športniki najedli, ali je bila zadnja postojanka še burger pred spanjem?