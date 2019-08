Zmagovalec Talentov: s plesom na ulici zaslužil od 10 do 120 evrov na dan

Jernej Kozan, zmagovalec pete sezone šova Slovenija ima talent, je po zmagi zaživel svoje sanje. Zdaj, po štirih letih, ga nekaj ljudi še vedno prepozna, ko ga vidijo na ulici plesati. To počne predvsem zase in ne za zaslužek, saj rad razveseljuje ljudi.

Jernej Kozan je v peti sezoni šova Slovenija ima talent Slovenijo prepričal s plesom. FOTO: Miro Majcen

Jerneju Kozanuse je življenje po šovuSlovenija ima talent obrnilo na glavo. Po zmagi je imel tedenske nastope, tako da je bil veliko zdoma. Zdaj po štirih letih pravi, da ima bistveno manj nastopov, ampak se še vedno najdejo. "Po štirih letih se me še redkokdo spomni, ampak tudi zaradi tega, ker imam drugačen videz kot na talentih. Samo se še vedno najde kar nekaj ljudi, ki me prepoznajo, če me vidijo na ulici plesati," za 24ur.com pove Jernej, ki je začel nastopati na ulici kakšno leto, preden je nastopil v šovu Slovenija ima talent. In to počne še danes.

"Denar mi ni pomemben, to delam, ker rad razveseljujem ljudi in to je zame tudi trening pred publiko. Odvisno od dneva in koliko časa sem tam. V enem dnevu sem zaslužil od 10 do 120 evrov," pove o zaslužku ter doda, da so s prostovoljnimi prispevki bolj radodarni tujci.

Jernej je vsestranski, saj se poleg plesa posveča številnim stvarem: med drugim izvaja animacije po Sloveniji in na maturantskih izletih, razvaža hrano na kolesu, poučuje ples, nastopa in spremlja otroke s posebnimi potrebami: "Delo z otroki, še posebej s tistimi, ki potrebujejo pomoč, in najstniki, je nekaj neverjetnega in ne bi zamenjal takšne službe za nič na tem svetu, poleg nastopanja ter razvažanja hrane. Imam svoje podjetje in redno za polovični čas sem zaposlen kot spremljevalec otroka s posebnimi potrebami na šoli."

Na ulici pleše, ker rad razveseljuje ljudi in ker je to zanj tudi trening pred publiko. FOTO: osebni arhiv

Na Facebooku je pred tedni spregovoril tudi o svoji sladkorni bolezni tipa 1, ki jo je dobil, ko je bil star komaj štiri leta. Ta ga pri delu za zdaj ne ovira in lahko počne stvari, ki ga veselijo: "Živim normalno kot vsak človek. Jem res popolnoma vse in povprečno pojem več kot tisti, ki jih poznam. Ampak to zato, ker imam tako razgibano delo, da potrebujem energijo. Zato imam potem tudi sladkor stabilen. Jaz na srečo nimam nekih posebnosti."