Zmagovalka MasterChefa Sara Rutar razkrila spol otroka

Sara Rutar in Dejan Gajić sta novico o tem, katerega spola je njun prvi otrok, izvedela pred dnevi in je nista želela zadržati samo zase, temveč sta jo razkrila v videu, ki sta ga delila na Instagramu.

Objavila sta videoposnetek, na katerem v rokah držita črn balon z napisom "Boy or girl?", kar v prevodu pomeni "Fantek ali punčka?". Sara je nato z iglo predrla balon. Konfeti modre barve, ki so se nahajali v balonu in so začeli leteti po zraku, so razkrili, da se bosta razveselila fantka. Oba sta bila videti navdušena in presrečna zaradi novice. Številni oboževalci so jima že čestitali, fantek pa se bo predvidoma rodil junija.

"Najbolj pogosto vprašanje zadnje dni je … Kaj si želiva ? Punčko ali fantka? Iskreno nama je bilo vseeno, samo da je otrok zdrav. Ampak vseeno ... ko sva počila balonček in ugotovila spol … sva bila res navdušena," je Sara na Instagramu zapisala ob objavljeni fotografiji, na kateri pozirata z Dejanom ob balonu.