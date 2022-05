Zmagovalka MasterChefa Sara Rutar rodila fantka

Družina prve ženske zmagovalke kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija se je razveselila novega družinskega člana. Sara Rutar in njen partner Dejan Gajić sta izrekla dobrodošlico prvorojencu Gabrielu, ki se je rodil 23. 5. ob 21. uri in 40 minut. Srečna mamica je na družbenem omrežju Instagram ob fotografiji družinice in rojstnega datuma sinka pripisala še: "Ati in mamica sta neizmero vesela in ponosna, da si naju izbral za starša."