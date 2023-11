Zmagovalke festivala Libero dance: Slovenija ima talent je bila nora izkušnja

Oder šova Slovenija ima talent je prav poseben oder, oder, na katerega lahko stopi prav vsak, ki zbere dovolj poguma, da se pred slovenskim občinstvom pokaže v najboljši luči. Vsako leto vidimo raznovrstne talente, vedno znova pa s svojimi točkami navdušujejo plesne skupine. Številni plesalci, ki smo jih lahko občudovali tudi na našem odru, je pretekli vikend navduševalo na Libero dance festivalu v Dobravi.

Oder šova Slovenija ima talent je med zvezde izstrelil že številne talente na vseh mogočih področjih, med katerimi vedno znova občinstvo in žirante navdušujejo tudi plesalci in plesne skupine. Nekatere med njimi so pretekli vikend občudovali tudi na Libero dance festivalu, kjer so dokazali, da nadaljujejo s svojo predanostjo plesu in se preizkušajo na številnih tekmovanjih.

icon-expand FOTO: Arhiv Libero icon-chevron-left icon-chevron-right

"Slovenija ima talent je bila za nas nora izkušnja. Dala nam je res veliko in res smo počaščene, da smo imele priložnost stati na odru šova," so povedale plesalke skupine Impulz, ki je letos s svojo energijo in bojnimi vzkliki na odru našega priljubljenega šova žirante, pa tudi občinstvo, pustila odprtih ust. "Zelo smo vesele današnje zmage na festivalu Libero dance in prepričane smo, da nam je tudi izkušnja z odra Slovenija ima talent pomagala pri tem," so še dodala dekleta, ki se festivala rade udeležujejo zaradi zabave in dobrega vzdušja.

Med nastopajočimi sta bili tudi Julija in Suzana, ki sta se v priljubljenem šovu preizkusili leta 2021. "Če se ne bi toliko pripravljali na to oddajo, ne bi toliko vložila v Julijo. Saj veste, kovačeva kobila je ponavadi bosa," je priznala mama Suzana in dodala: "To je bila izjemno dobra iztočnica, da sva začeli skupaj delati, da sem se bolj posvetila njej, seveda po njeni želji in volji. Ima strast in voljo." Julija je na festivalu osvojila drugo nagrado za vzhajajočo zvezdo. "Načeloma ne nastopa na tako velikih odrih in kjer so luči, tukaj pa je res velik oder," je še dodala Suzana in poudarila, da se na festivalu počutita domače in prijetno.

Na dogodku so se preizkusile tudi mlade, nadobudne plesalke iz plesne šole Libero, ki zelo rade spremljajo oddajo Slovenija ima talent. "Rada gledam Slovenija ima talent, ker mi je všeč, ko vidim druge talente v Sloveniji," je povedala Niki Damjan, Lana Babič pa je dodala: "Rada bi šla na Slovenija ima talent, ker rada plešem in ker bi se tam lahko sprostila, pokazala, kaj znam in predvsem lahko uživala."

Kot finalist je na odru šova Slovenija ima talent stal tudi Jan Marolt, skupaj s skupino Artifex, na Libero dance festu pa je bil tokrat v vlogi sodnika. Kako pa se on spominja svojih nastopov v priljubljeni oddaji? "Po eni strani je lažje biti v vlogi nastopajočega, ker delaš to, kar najbolje počneš in to, v čemer uživaš. Biti sodnik je nehvaležna pozicija, a hkrati tudi privilegij," je prepričan Jan. "Po vseh izkušnjah, ki jih imaš na različnih odrih, lahko to deliš naprej in se trudiš to početi, tako kot misliš, da je najbolj prav," je povedal plesalec in dodal, da je takšen šov, kot je Slovenija ima talent, odlična platforma za vpogled v svet profesionalnega plesa in dela na televiziji. "Je res nekaj posebnega, ko skupaj z ekipo garaš in ogromno časa in truda vložiš v nastop. Ko ti uspe srce izliti na odru in vidiš odziv občinstva, je to res zelo lepa izkušnja in odlična odskočna deska," je povedal.

Da je namen festivala, na katerem nastopajo najboljši plesalci iz vse Slovenije, plesalcem ponuditi večji oder, ki si ga zaslužijo, je prepričana tudi Azra Pucko. "Plesalci so bili tokrat iz štirih držav, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Festivali so odlična priložnost, ker si plesalci lahko privoščijo več, obenem pa izjemno uživajo," je povedala organizatorka festivala. Slovenija ima toliko odličnih plesalcev, da imajo premalo prostora za to, da bi dokazali, kaj vse zmorejo.