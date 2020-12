Zmagujemo z žogo: akcija, v kateri Božiček otroke obdaruje z žogami

Že en majhen kos okroglega usnja lahko otrokom polepša dan in prav to je cilj akcije Zmagujmo z žogo. Društvo za promocijo športa Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije bosta že četrto leto na pomoč priskočila božičku in obdarovala otroke z žogami. Prav žoga je dala življenje tudi svetovno znani akrobatski skupini Dunking Devils, ki letos sodeluje pri projektu.