Konec sveta so do zdaj napovedali že večkrat, ampak se je izkazalo, da smo zalogo moke, toaletnega papirja in olja nakopičili zaman. Člani rock skupine Zmelkoow tokrat slutijo, da gre zares, seveda v njihovem ironičnem slogu, zato so napovedali 'poslovilni' koncert in ga razprodali v dveh tednih.