Znameniti rdeči salonarji predsednice DZ postali razstavni eksponat

Ko je bila Urška Klakočar Zupančič izvoljena v parlament in zaprisegla kot predsednica Državnega zbora, so veliko pozornosti poželi njeni čevlji. Pravnica, ki je znana tudi po svojem modnem slogu, je v javnosti že pred leti spregovorila o tem, da so sedaj že znameniti rdeči salonarji nekakšen simbol upora, nedavno pa so postali tudi razstavni eksponat v Tržiškem muzeju.

Rdeči salonarji predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič so postali znamenitost in dobili svoje mesto v Tržiškem muzeju. Predala jih je ob udeležbi na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju 25. aprila 2025, čevlji pa so tako zares postali simbol upora in borbe, da lahko tudi ženske, ne le moški, zasedajo vodilna mesta, ne da bi bile pri tem zasmehovane.

Urška Klakočar Zupančič v svojih rdečih salonarjih. FOTO: Bobo icon-expand

"Ti rdeči salonarji so postali povsem naključni junaki in priče nekega drobnega trenutka majhne skupnosti na sončni strani Alp. Nič hudega sluteči so se znašli na nogah lastnice, ki jo je spodbujala le misel, da bi bilo treba za sejo državnega zbora vendarle izbrati nekoliko drugačno obutev, kot je je bila vajena v prejšnjih službah. S svojo barvitostjo so razgalili predsodke majhnih ljudi, ki so se zatekli k edinemu načinu izražanja, ki ga v svojem strahu pred drugačnim poznajo – diskreditaciji. Zato so že v naslednjem trenutku postali tudi simbol upora žensk proti seksizmu, šovinizmu in vsem drugim stereotipom, ki stojijo na poti vsakega posameznika, ki želi ostati svoboden, zvest sam sebi in v tej majhni skupnosti uresničiti svoje potenciale," je takrat povedala Klakočar Zupančičeva.

Čevlji del 'Drevesa slavnih čevljev'

"Del čevljarske zbirke Tržiškega muzeja tvori tudi 'Drevo slavnih čevljev'. Na njem se nahajajo pari čevljev, ki so jih muzeju podarile raznolike javne osebnosti, od Toma Križnarja, nekdanje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, preko znanih Tržičanov, kot je Romana Kranjčan, do Lada Bizovičarja in drugih znanih ali prepoznavnih osebnosti. Drevo slavnih čevljev v Tržiškem muzeju nastaja že več kot desetletje, kustos pa je za pridobitev čevljev različnih znanih osebnosti poslal več kot 200 pobud," pa so nam sporočili iz Tržiškega muzeja.

Rdeči salonarji Urške Klakočar Zupančič so na ogled v Tržiškem muzeju. FOTO: Tržiški muzej icon-expand