Znana deseterica nominirancev za kresnika

V izboru so romani Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti, Smrt, v temo zavita Samante Hadžić Žavski, O vinu, kozah in drugih prevarah Borisa Kolarja, Kenozoik Blaža Kutina, Toxic Eve Mahkovic, Pričakovanja Anje Mugerli, Težka voda Pie Prezelj, Tri barve za eno smrt Janje Rakuš, Zakaj ima moj hudič krila Tereze Vuk in Gral Vlada Žabota.