Znana Slovenka pokazala nosečniški trebušček

Podjetnica, inspiracijska predavateljica in pobudnica organizacije Anina zvezdica Ana Lukner, poročena Roljič, in njen mož Dejan pričakujeta dojenčka. Bodoča mamica je zdaj pokazala še zaobljen nosečniški trebušček.

''Še eno leto je tu. Toliko se dogaja in še veliko se bo zgodilo, še toliko stvari še načrtujem. Predvsem pa, čutim, da sem tam, kjer moram biti. Blagoslovljena z najino malo zvezdico v meni. Ta neverjetni občutek je res težko opisati. Čutim ljubezen, sem ljubljena in ljubim. Ničesar več si ne želim, preprosto sem hvaležna. Hvala vesolju in Dejanu Roljiču," je ob zimski fotografiji, na kateri se drži za nosečniški trebušček, zapisala Ana.