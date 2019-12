Znana slovenska blogerka Ajda Sitar je noseča

Nekdanja slovenska miss športa, voditeljica in uspešna blogerka Ajda Sitar je na svojem uradnem Instagram profilu objavila praznično fotografijo s soprogom Janom Žumerjem in razkrila, da pričakujeta svojega prvega otroka. Ob poljubu poleg božičnega drevesca sta pokazala slike z ultrazvoka, Ajda pa je potrdila, da letošnje božične praznike zadnjič praznujeta 'v dvoje': ''Zadnji božič samo za naju dva! Vesel in topel božič vam želimo Ajda + Jan + 1.''V objavi ni razkrila, koliko časa je že noseča in ali se bosta z možem razveselila dečka oziroma deklice. Fotografijo je v približno treh urah po objavi 'všečkalo' skoraj 6800 Instagramovih uporabnikov, mnogi med njimi pa so ji v komentarjih čestitali in zaželeli srečo.