Znane Slovenke in Slovenci v strašnih maskah

Noč čarovnic, ki je znana tudi po angleškem izrazu 'Halloween', je praznik, ki ga predvsem v Zahodnem svetu obeležujejo v noči z 31. oktobra na 1. november. Priljubljen je predvsem v angleško govorečem svetu: v Združenih državah Amerike, v Kanadi, Angliji, na Irskem, Avstraliji in na Novi Zelandiji. V teh državah se po tradicionalnem običaju otroci preoblečejo v različne kostume – ponavadi v čarovnice in pošasti ter hodijo od vrat do vrat in prosijo za sladkarije. Noč čarovnic pa je precej priljubljen praznik tudi med Slovenci in Slovenkami, ki ta čas izkoristijo za izrezovanje buč, okraševanje domov v prazničnem duhu in tudi maskiranje v različne kostume. Letos so se zamaskirali tudi nekateri znani obrazi, ki so se s svojimi maskami popolnoma vživeli v duh tega 'čarovniškega praznika'.

Slovenski smučar Filip Flisar je stopil v čevlje grozljivega kirurga, ki se je lotil svoje pacientke, v tem primeru partnerice Monike Vuk.