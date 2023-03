Znane Slovenke ob dnevu žena: Lepo je biti ženska

Biti ženska ni preprosto, a vseeno ženskam ni težko priznati, da so posebne. "Ženska je lepo biti, ker sem mama in to je glavna stvar, zaradi katere sem rada ženska. Najlepša in najbolj ganljiva," je o tem, zakaj je rada ženska, povedala priljubljena pevka Tanja Žagar. Tudi ostale znane Slovenke so se strinjale, da je ženska biti lepo. "Ženske smo zelo močne in imamo ogromno energije, mislim pa da z našo energijo lahko ogromno stvari spremenimo na boljše," je povedala deskarka na snegu Gloria Kotnik. Nuša Derenda je sicer poudarila, da ni lahko biti ženska. "Mislim, da se moški tega zavedajo," je dodala, medtem ko je modna oblikovalka Matea Benedetti hudomušno pripomnila, da je lepo biti ženska, ker jo potem moški poslušajo.