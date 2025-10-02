Svetli način
Znane Slovenke razkrile Viktorijino skrivnost

Ljubljana, 02. 10. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 20 minutami

Anastasija Jović , Polona Zoja Jambrek , E.M.
Kaj je Viktorijina skrivnost? Slovi po seksi spodnjem perilu, ki so ga na slovitih modnih šovih, začinjenih z glasbenimi nastopi, nosile med drugimi Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima in Gisele Bündchen. Zdaj pa je razvozlana tudi slovenska Viktorijina skrivnost, saj je modna znamka svoja vrata odprla tudi pri nas.

Prihod blagovne znamke je zaznamoval otvoritveni dogodek, ki se ga je udeležila množica znanih obrazov, predstavnikov medijev in ljubiteljev blagovne znamke. Večer je povezovala igralka Melani Mekicar, med povabljenci pa je bilo moč najti pevke Gajo Prestor, Ines Erbus, Niko Krmec in Neisho ter članice zasedbe Bepop, tam pa so bile tudi vplivnici Hajdi Jazbinšek Korošec in Sabrina Vidovič ter radijska voditeljica Lara Tošić.

"Victoria's Secret je nekaj, kar vedno obvladuješ na letališčih, medtem ko čakaš na let in so stalnica parfumi, pršila za telo in roza pajkice za fitnes," ob omembi modne znamke pomisli Neisha. Pa, seveda, njihova rdeča nit - spodnje perilo. Povabljenke smo prosili, da nam razkrijejo svojo skrivnost, in sicer, v čem se počutijo najbolj zapeljive?

"Jaz imam zelo rada kakšne majhne detajle ali pa kristalčke in tega ima Viktorija ogromno, tako da imam v bistvu celo kolekcijo v vseh barvah in je to potem moja izbira, ko se hočem počutiti najbolj seksi," nam je zaupala Gaja Prestor, Melani Mekicar pa dodala: "Jaz pa imam najraje črne čipke." Nika Krmec in Ines Erbus pa prisegata na 'oversized' pižame. Pod slednje se podpisujejo tudi članice zasedbe Bepop.

KOMENTARJI (1)

jedupančpil
02. 10. 2025 20.32
+0
boh pomagej
ODGOVORI
1 1
