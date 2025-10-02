Znane Slovenke razkrile Viktorijino skrivnost

Prihod blagovne znamke je zaznamoval otvoritveni dogodek, ki se ga je udeležila množica znanih obrazov, predstavnikov medijev in ljubiteljev blagovne znamke. Večer je povezovala igralka Melani Mekicar, med povabljenci pa je bilo moč najti pevke Gajo Prestor, Ines Erbus, Niko Krmec in Neisho ter članice zasedbe Bepop, tam pa so bile tudi vplivnici Hajdi Jazbinšek Korošec in Sabrina Vidovič ter radijska voditeljica Lara Tošić.

"Victoria's Secret je nekaj, kar vedno obvladuješ na letališčih, medtem ko čakaš na let in so stalnica parfumi, pršila za telo in roza pajkice za fitnes," ob omembi modne znamke pomisli Neisha. Pa, seveda, njihova rdeča nit - spodnje perilo. Povabljenke smo prosili, da nam razkrijejo svojo skrivnost, in sicer, v čem se počutijo najbolj zapeljive?

"Jaz imam zelo rada kakšne majhne detajle ali pa kristalčke in tega ima Viktorija ogromno, tako da imam v bistvu celo kolekcijo v vseh barvah in je to potem moja izbira, ko se hočem počutiti najbolj seksi," nam je zaupala Gaja Prestor, Melani Mekicar pa dodala: "Jaz pa imam najraje črne čipke." Nika Krmec in Ines Erbus pa prisegata na 'oversized' pižame. Pod slednje se podpisujejo tudi članice zasedbe Bepop.