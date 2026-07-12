Znane Slovenke s peko palačink zbrale 1700 evrov

Včerajšnja Kulinarična promenada na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu je privabila več kot štiri tisoč obiskovalcev, ki so uživali v pestri kulinarični ponudbi, glasbi in druženju, predvsem pa stopili skupaj za dober namen. Organizatorji so za društvo Junaki 3. nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam, zbrali 1700 evrov.

Osrednji dobrodelni dogodek večera je bila peka palačink, pri kateri so se piranskim tabornikom iz Roda Sergeja Mašere in članom piranskega društva Anbot pridružili številni znani obrazi. Dobrodelne palačinke so med drugim pekle igralka Zala Djurić, televizijska voditeljica Tara Zupančič, zmagovalka MasterChefa Slovenija Sara Rutar.

Prva se je k plinskemu štedilniku podala izkušena MasterChefovka. "Jaz delam na plinu v svoji ponvici, za katero vem, kako se obnaša. Res da imamo tukaj kontrolirano temperaturo, tako da sklepam, da bodo vse enako zapečene. Je pa tehnika s to palčko kar zahtevna, že nekaj časa je nisem uporabljala," je povedala zmagovalka priljubljenega kuharskega šova Sara Rutar. Dekletom sta se pridružila tudi lokalna kuharska mojstra Filip Matjaž in Kristian Zule in dopolnila ekipo.