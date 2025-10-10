Svetli način
Domača scena

Znane Slovenke so obudile spomine na svoje začetke ličenja

10. 10. 2025

Anastasija Jović , Eva Mavrič , E.K.
Ni lahko biti ženska, še posebej, ko govorimo o svetu kozmetične industrije in neskončni vrsti izdelkov, ki se ponujajo – kje sploh začeti? Zato so dogodki, kot je bil sinoči Afroditin na ljubljanskem gradu, dobra priložnost za ženski čvek, izmenjavo nasvetov in mnenj o izdelkih. Alenka Godec in Nika Veger prisegata denimo na preverjene izdelke – manj je več.

Kozmetika Afrodita je včeraj na ljubljanskem gradu obeležila 55 let delovanja, glamuroznega dogodka pa so se udeležile tudi številne znane Slovenke, ki so si med druženjem izmenjale priročne nasvete. Spominjale so se tudi svojih začetkov ličenja ter z nami obudile spomine na svoj prvi lepotni izdelek.

Afrodita praznuje 55 let
Afrodita praznuje 55 let FOTO: 24UR

"Moj prvi lepotni izdelek je bil črtalo. Skrivala sem ga pred mamo in ga nosila v osnovno šolo in smo se vse sošolke ličile s tem," je povedala vplivnica Indira Ekić.

"Sem ga mamici ukradla, ampak šele v srednji šoli. Moja mami se ni veliko mazala, je pa čistila in negovala kožo in zdaj vidim, da je to tisto, kar moraš otrokom predati. Prvo je nega, čiščenje, potem je pa vse ostalo," je povedala vplivnica Nika Veger.

Ne samo ličenju, znane Slovenke veliko časa namenijo tudi negi. "Jaz prisegam na naravno, vsak se pa odloči po svoje. Ko so leta tukaj, proti temu ne moreš ravno ne vem kaj, se mi pa zdi, da z določenimi kremami lahko mogoče to malo ublažiš ali pa vsaj za svoj občutek narediš nekaj," je povedala pevka Alenka Godec.

"Zdaj pa moram povedati, da kar dosti časa vseeno namenim negi, v zrelih letih to še bolj pogosto počnemo, oziroma je bolj pomembno. Jaz sem vseeno zagovornica enega takega naravnega staranja, če lahko tako rečem," je dejala modna oblikovalka Maja Štamol Droljc.

Afrodita ličenje kozmetika Alenka Godec Nika Veger
