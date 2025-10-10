Znane Slovenke so obudile spomine na svoje začetke ličenja

Kozmetika Afrodita je včeraj na ljubljanskem gradu obeležila 55 let delovanja, glamuroznega dogodka pa so se udeležile tudi številne znane Slovenke, ki so si med druženjem izmenjale priročne nasvete. Spominjale so se tudi svojih začetkov ličenja ter z nami obudile spomine na svoj prvi lepotni izdelek.

"Moj prvi lepotni izdelek je bil črtalo. Skrivala sem ga pred mamo in ga nosila v osnovno šolo in smo se vse sošolke ličile s tem," je povedala vplivnica Indira Ekić.

"Sem ga mamici ukradla, ampak šele v srednji šoli. Moja mami se ni veliko mazala, je pa čistila in negovala kožo in zdaj vidim, da je to tisto, kar moraš otrokom predati. Prvo je nega, čiščenje, potem je pa vse ostalo," je povedala vplivnica Nika Veger.

Ne samo ličenju, znane Slovenke veliko časa namenijo tudi negi. "Jaz prisegam na naravno, vsak se pa odloči po svoje. Ko so leta tukaj, proti temu ne moreš ravno ne vem kaj, se mi pa zdi, da z določenimi kremami lahko mogoče to malo ublažiš ali pa vsaj za svoj občutek narediš nekaj," je povedala pevka Alenka Godec.

"Zdaj pa moram povedati, da kar dosti časa vseeno namenim negi, v zrelih letih to še bolj pogosto počnemo, oziroma je bolj pomembno. Jaz sem vseeno zagovornica enega takega naravnega staranja, če lahko tako rečem," je dejala modna oblikovalka Maja Štamol Droljc.