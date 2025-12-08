Znane Slovenke uživale v modni predstavitvi, plesu in druženju

"Zelo je lepo, ker so kosi izbrani res tako, kot je treba. Vidimo kose zadnje mode in trendov, tako da je res paša za oči, ko greš v trgovino," nam je povedala modna svetovalka Rebecca Gliha.

"Ponudba je res velika, veliko je znamk na enem mestu in to se mi zdi, da je res prednost, zato ker ko prideš v trgovino, se lahko kamorkoli obrneš in sigurno najdeš tisto, kar iščeš," pa je dejala Maja Čolić, Miss Slovenija 2020.

"Jaz iščem bolj klasične kose, take, ki trajajo več let in so večno v modi, ker prisegam na trajnostno modo, ker je tudi bolj ekološka, tako da iz tega vidika je večno moderen," pa je povedala vplivnica in voditeljica Nina Osenar.

"Jaz vedno kombiniram dizajnerske kose s kakšnim cenejšim kosom, a se vseeno da kakšen lep videz ustvariti," pa je dejala vplivnica Hajdi Korošec.