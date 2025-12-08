Svetli način
Domača scena

Znane Slovenke uživale v modni predstavitvi, plesu in druženju

Ljubljana, 08. 12. 2025 20.53 | Posodobljeno pred dvema minutama

Polona Jambrek , Anastasija Jović
V prestolnici smo ulovili odprtje novega modnega kotička, svoja vrata je namreč odprla trgovina Fashion&Friends, ki združuje različne modne znamke z modo za ženske in moške. Slavnostno odprtje je potekalo v znamenju mode, umetnosti in dobrega vzdušja. Na dogodek so prišli številni znani povabljenci iz sveta mode in zabave, ki so uživali v kombinaciji modne predstavitve, plesa in druženja.

"Zelo je lepo, ker so kosi izbrani res tako, kot je treba. Vidimo kose zadnje mode in trendov, tako da je res paša za oči, ko greš v trgovino," nam je povedala modna svetovalka Rebecca Gliha.

"Ponudba je res velika, veliko je znamk na enem mestu in to se mi zdi, da je res prednost, zato ker ko prideš v trgovino, se lahko kamorkoli obrneš in sigurno najdeš tisto, kar iščeš," pa je dejala Maja Čolić, Miss Slovenija 2020.

"Jaz iščem bolj klasične kose, take, ki trajajo več let in so večno v modi, ker prisegam na trajnostno modo, ker je tudi bolj ekološka, tako da iz tega vidika je večno moderen," pa je povedala vplivnica in voditeljica Nina Osenar.

"Jaz vedno kombiniram dizajnerske kose s kakšnim cenejšim kosom, a se vseeno da kakšen lep videz ustvariti," pa je dejala vplivnica Hajdi Korošec.

24ur.com
