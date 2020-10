Znane Slovenke v maskah: izvirna Tjaša in superjunakinja Sanja

Noč čarovnic, kot jo poznamo danes, smo morda res uvozili iz ZDA, ampak smo ta praznik vseeno vzeli za svojega. Zabave v maskah ob praznovanju noči čarovnic letos zaradi pandemije covida-19 odpadejo, a to ni ustavilo nekateri znanih Slovenk in pokazale so vso svojo kreativnost.

"Zdaj mi ta praznik pomeni to, da grem lahko s hčerkama po buče na bližnjo kmetijo. Da skupaj ustvarjamo ... letos smo iz glinene mase izdelale male buče. Pomeni mi izgovor, da smo kreativni in da se zabavamo. Včasih, ne vsako leto, smo šli na kakšno zabavo, drugače pa nisem privrženka tega praznika, ampak mi je vedno služil kot izgovor za kreativnost, opremljanje stanovanja, ker sovpada z jesenjo, " je za 24ur.com povedala Tjaša, ki je idejo za letošnjo masko dobila na internetu.

Tjaši Kokalj Jerala , nekdanji miss Universe, modni blogerki, televizijski voditeljici in mamici dvojčic, ta praznik ne pomeni kaj dosti, je pa odličen izgovor, da izrazi svojo kreativnost in da priložnost izkoristi za dekoriranje stanovanja.

Idejo za letošnjo masko je dobila na internetu in se ji je zdela dokaj enostavna."Za pusta in noč čarovnic sva vedno s prijateljico in oblikovalko nakitaKatjo Koselj, poročeno Koritnik, naredili skupno masko. Ona je poskrbela za kreativni del pri izdelavi maske, jaz pa za make up. Letos tega ni, ampak sem se odločila, da ostanem zvesta tradiciji in z letošnjo masko pošljem sporočilo ''WEAR YOUR DAMN MASK'' oziroma nosi svojo 'prekleto' masko."

Si je pa Tjaša nedavno zaželela spremembo in si omislila vijoličasto barvo las, ki pa ni del kostuma: "Sprememba barve las je slučajno sovpadala s praznikom. Iskreno sem želela preizkusiti to vijoličasto barvno masko že prej, ampak se je začel vrtec in se mi je zdela malo premočna izbira. Ta čas, ko ostajamo več ali manj doma, se mi pa zdi odlična za malo bolj drzna eksperimentiranja (smeh)."

Sanja Grohar, ki z možem Matejem Kovičem že več let živi v Londonu, pa je ta praznični čas izkoristila, da se je našemila skupaj s sinom Nicolaiem.