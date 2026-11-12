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Domača scena

Znane Slovenke združile moči in se prelevile v navihane babice

Ljubljana, 12. 11. 2026 17.31 pred 45 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž. Aleksander Pozvek
Rebeka, Ana in Katja združile moči in se prelevile v navihane babice

Praznični čas se nezadržno približuje, z njim pa tudi obdobje topline, veselja in iskanja sreče v majhnih stvareh. Prav sreča je v središču nove praznične predstave Božična sreča, v kateri so moči združile Rebeka Dremelj, Ana Praznik in Katja Mlakar. Znane Slovenke so se prelevile v tri navihane babice, ki se podajo na prav posebno misijo – poiskati morajo božično srečo.

Rebeka Dremelj, Ana Praznik in Katja Mlakar so združile moči v praznični predstavi Božična sreča, v kateri se prepletajo humor, glasba, ples in božična čarovnija. Tokrat jih bomo spoznali v nekoliko drugačnih vlogah, saj so se vse tri prelevile v prav posebne babice. Zakaj ravno babice? "Ker se lažje prelevimo v babice kot v najstnice," je v smehu pojasnila Rebeka. Ana Praznik je stopila v čevlje gospe Božičkove, ki svojega moža Božička rada razveseljuje s slastnimi medenjaki. Rebeka Dremelj igra babi Všečko, vplivnico, ki obožuje družbena omrežja in deljenje lepih trenutkov, Katja Mlakar pa se je prelevila v babi Rokavičko, babico najbolj navihane deklice na svetu, Pike Nogavičke.

V predstavi se tri najboljše prijateljice se enkrat na leto srečajo na prav posebnem sestanku pri Božičkovih doma, kjer običajno ne manjka smeha, veselja in prazničnega vzdušja. Toda njihov letošnji sestanek ne bo povsem običajen. V Božičkov nabiralnik namreč prispejo nenavadna pisma otrok, ki si za praznike ne želijo igrač, telefonov ali drugih dragih daril. Njihova želja je precej preprostejša, a hkrati veliko zahtevnejša – želijo si srečo. Pa ne le otroci, tudi odrasli.

Rebeka, Ana in Katja združile moči in se prelevile v navihane babice
Rebeka, Ana in Katja združile moči in se prelevile v navihane babice
FOTO: Arhiv organizatorja

In kje se pravzaprav skriva sreča? Jo je mogoče kupiti, skuhati, zapakirati ali celo naročiti prek spleta? Tri navihane babice se lotijo nenavadne naloge, pri kateri jih čakajo številne dogodivščine. Da pri njihovem iskanju ne bo manjkalo zabave, je napovedala tudi Rebeka Dremelj. "To je predstava, v kateri se bo pelo in plesalo in iskrilo," je dejala in v šali dodala, da bo njihovim otrokom zaradi njihovih vragolij še pošteno nerodno.

Scenarij za predstavo je napisala Katja Mlakar, režijo pa je prevzela Ajda Valcl. Zgodba skozi humor, glasbo in praznično vzdušje odpira vprašanje, kaj nas v resnici osrečuje. Je sreča nekaj, kar moramo iskati daleč stran, ali pa se skriva prav v trenutkih, ki jih preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi?

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Rebeka Dremelj Ana Praznik Katja Mlakar

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Magnetek
12. 11. 2026 18.17
🩷 bravo punce
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