Znani o Miklavžu in obdarovanju: 'Kakšen bonbon je bil že luksuz'

Če ste bili čez leto dovolj pridni, vas morda v noči s 5. na 6. december obišče sveti Nikolaj oziroma sveti Miklavž – prvi od treh decembrskih dobrih mož. Znani obrazi estrade so nam zaupali, kakšne spomine imajo na Miklavža in koliko jim pomenijo darila.

icon-expand Nuša Derenda FOTO: Blaž Sluga

"Za praznike nam je lepo pri srcu in imamo jih radi. Se mi pa zdi, da je vse evforično decembra. Ker sem tako zelo delala in nastopala, nisem nikoli imela časa uživati v decembru, nakupovanju .... Zdaj sem spet bolj začela uživati v praznikih in lahko grem v trgovino po darila, v miru, brez hektike," decembrski čas opiše Nuša Derenda, ki pravi, da bolj kot darila šteje pozornost. "Ko smo bili otroci, smo si seveda želeli nekaj pod smrekico in tudi mojima otrokoma je Božiček vedno nekaj prinesel. Vedno je lepo biti v pričakovanju. Bolj kot darila se mi zdi, da je pomembna pozornost in da smo v prazničnem času skupaj, z družino in s prijatelji. Obdarujem najbližje. Včasih tudi prijatelje in sorodnike, ki decembra praznujejo rojstne dneve in potem to združimo." Ko je bila Nuša majhna, pa jo je z majhno pozornostjo presenetil tudi prvi od treh decembrskih dobrih mož Miklavž: "Miklavž mi je prinesel mandarine, čokolado in šibo, čokoladnega parkeljca ali tistega iz testa. Spomnim se, da je mami pekla rožičevo potico in je po njej dišala cela hiša. Vedno sem se počutila varno, ker smo bili v bloku in smo zaklepali vhodna vrata in vrata stanovanja, tako da nisem imela strahu pred parkeljci. Če pa sem ga kdaj videla, so bili pa vedno prijazni."

icon-expand Mambo Kings FOTO: Menart Records

"December je za nas glasbenike najbolj delaven mesec, tako da jih oziroma smo jih preživeli vedno na odru … Najrajši na trgih, kjer je vzdušje decembrsko," decembrske praznike opiše Aleš Bartol, član skupine Mambo Kings, ki zase pravi, da se pri obdarovanju ne znajde najbolje: "Moram priznati, da sem zelo slab v obdarovanju … vedno kupim darilo, ki bi ga bil sam vesel ... pa velikokrat kiksnem (smeh)." In kako se spominja Miklavževanja v otroštvu? "Mi smo še tista generacija, ki je dobila volnene nogavice in pomaranče ... kakšen Kiki bonbon je bil že luksuz. Naši Vaški parkeljni so bili zelo kruti, večkrat so tudi kaj spili, pa so zgubili občutek, tako da, ja, zelo smo se jih bali, ampak da bi pa ostali doma, to pa ne ..."

icon-expand Maja Založnik se predstavlja z novo pesmijo. FOTO: Agencija Ekskluzivno

"Obožujem december, saj je to mesec pričakovanj in obdarovanj, druženja z družino in s prijatelji še več kot v ostalem delu leta. Je tak hladen mesec s toplino v srcu, in to okraševanje smrekice in lučke. Enostavno pravljično in magično," je o prazničnem decembru dejala pevka Maja Založnik, ki v tem času rada tudi pomaga in obdari nekoga, ki je v stiski. "Kot vsak tudi jaz rada prejemam darila, karkoli … ali je to kava, čokolada, knjiga, majhne pozornosti so najbolj iskrene in veliko štejejo. Jaz vsako leto obdarujem, postanem 'Božiček za en dan', rada obdarim nekoga, ki je v stiski in nima nikogar. Obdarujem svojo družino vsako leto s peko piškotov, darila naše družine so skromna in iskrena, ali naredim kaj sama, tako kot letos, ko sem za naše najmlajše naredila iz WC-papirja adventno smrečico s sladkarijami. Rada kaj ustvarim od voščilnic do piškotov. Po navadi se obdarimo v družinskem krogu in s prijatelji, s katerimi smo si zelo blizu. Že samo druženje v teh časih je čudovito darilo zame!!! Maji je Miklavž v otroštvu največkrat prinesel kaj sladkega in kakšne nogavice, na parkeljne pa ima prav poseben spomin: "Največkrat sva s sestrično morali zmoliti angel varuh moj, da sva odgnali parkeljne. Pokojni stric Miško je po navadi šel pri stari mami Faniki pod balkon in z verigo tolkel po balkonu. Midve s Špelo sva bili prestrašeni in ko sva zaslišali ropotanje sva že molili v upanju, da parkeljni gredo in naju pustijo pri miru. To je bila vrsto let tradicija."

icon-expand Toja Skok, zmagovalka World Top Model Slovenia FOTO: Luka Rebol Agencija Ekskluzivno

Toji Skok, zmagovalko modnega projekta World Top Model Slovenia, decembrski prazniki pomenijo predvsem več preživetega časa z družino, čas za praznovanje in nekoliko več sprostitve kot med letom: "Takrat je tudi čas obdarovanja. Med sabo si v ožjem krogu vsako leto izmenjamo darila, kot so majhne pozornosti, še vedno pa je najpomembnejše to, da imamo drug drugega ter da smo zdravi in srečni. Kot otrok sem vedno okoli praznikov prejela razna darila, največkrat razne igrače in sladkarije oziroma kar sem potrebovala, vedno sem se vsega razveselila. Kot otrok pa sem se, ko je bil čas Miklavža, zelo bala parkeljnev in še zdaj se jih neizmerno bojim. Verjetno bo ta strah ostal vedno v meni. Zato se tisti čas najraje zadržujem doma, da jih kje ne srečam."

icon-expand Zdenko Cotič - Coto FOTO: Bruno Sedevčič

"Decembrski prazniki nosijo v sebi neko toplino, radost, ljubezen. Družinsko druženje, voščila, pokličeš tudi tete in strice, ki jih celo leto ne. Darila so vedno lepa, tudi tista najbolj skromna. Že to, da nekdo pomisli nate, je nekaj najlepšega," pravi glasbenik Zdenko Cotič - Coto, ki je za Miklavža največkrat dobil sladkarije, enkrat pa tudi šibo. Bolj kot parkeljnov pa se je bal nekoga drugega: "Bolj sem se bal očeta, ker sem vedno kaj 'zakuhal' (nasmeh).

icon-expand Kaly Kolonič FOTO: Luka Rebol

Kaly Kolonič, nekdanja pevka in podjetnica, december opiše kot zanjo "najlepši čas v letu": "Čas, ko se zbere vsa družina in uživamo v nizanju novih spominov. Dedi se je vedno oblekel v Božička in prinesel koš daril, oma pa je naredila slastno večerjo. December je čas veselja in odpuščanja, čas, ko pogledamo, kaj smo naredili v letu, ki se izteka in naredimo načrte za naslednje leto." "Priznam, da imam rada darila in rada obdarujem, saj imam rada mala presenečenja, s katerimi me ljudje osrečijo in jaz njih. Tako malo je namreč treba, da nekomu pričaramo nasmešek na obraz. Večkrat obdarujem tudi brez razloga. Na primer vsakemu, ki kupi mojo energijsko sliko Divine Kaly, vedno zraven še nekaj poklonim, ker me osebno to zelo osrečuje," je svoje misli o obdarovanju sklenila Kaly, ki se dobro spominja obdarovanja, ko je bila še mala deklica.



"Prazniki so bili pri nas res nekaj posebnega. Oma in dedi sta se oblekla v Miklavža in Parklca. Obiskal pa nas je tudi angelček in to je bila za nas otroke res posebna izkušnja. Dobili smo pomarančo, suho sadje, rožiče, doma spečega parkeljca in štrikane nogavice, ki jih je naredila oma. Parkeljnov se nisem bala. Se pa spomnim, ko sta sestra in sestrična vedno govorili, da bi radi videli parkeljca in oma se je oblekla vanj, vzela debelo ketno in rožljala. Obe sta skoraj 'skrempili' vrata, da bi zbežali ven. In tega dogodka se spomnim vsako leto za praznike (smeh).

icon-expand Marija Mirković FOTO: Borna Hržina

"Prazniki mi pomenijo druženje, obdobje, ko smo bolj ali manj vsi na počitnicah, tako da imamo možnost preživeti več časa z družino in prijatelji. Obožujem praznike in praznično vzdušje, ki se zlahka prenese med ljudi. Zelo rada imam darila. Zame niso življenjskega pomena, sem pa jih zelo vesela in rada dobim darilo in ne darilnega bona. Všeč mi je, ko moji bližnji razmišljajo o tem, kaj bi me osrečilo ali kaj bi mi to pomenilo," je za 24ur.com povedala pevka Marija, nekdanja članica zasedbe Frajle.

icon-expand Soul Fingers, brata Denis in Hari FOTO: Agencija Ekskluzivno