Znani obrazi blesteli na državnem prvenstvu v latinskoameriških plesih

Svetovna prvaka, ki sta v kraljevski disciplini, kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesov, prepričala že novembra v Armeniji, sta sinoči brez težav ubranila naslov državnih prvakov v latinu. "Slovenskemu plesu to prinaša dobro motivacijo, da se zgledujejo po nama in to nama je v čast," je povedal plesalec, svetovni in državni prvak Akim Pekunov.

Plesno nadarjeni mladini zato na srce polagata naslednji nasvet: "Jaz bi rekla predvsem, da je vztrajnost najboljša vrlina, ki jo imaš lahko pri plesu. V bistvu, da vsak dan najdeš motivacijo za treniranje," je dejala plesalka, svetovna in državna prvakinja Maša Kastelic.

Mladi kandidati za šove, kot sta Slovenija ima talent in Zvezde plešejo, se kalijo prav na tovrstnih dogodkih. "So pa taka tekmovanja, ki jih imamo danes tukaj, zelo pomembna za slovenski ples. Sploh, da se mladi tekmovalci srečajo z najstarejšimi, najboljšimi. Imamo to srečo, da imamo trenutno najboljše na svetu," je povedal plesalec, nekdanji član ekipe šova Zvezde plešejo Miha Vodičar. Vse to ostalim slovenskim plesalcem prinaša le še dodaten elan za tisoče ur, vloženih v treninge.