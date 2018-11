Znani obrazi odkrili skrivnosti dobre kuhinje

Večerja z večhodnim menijem, pod katero se je podpisal Mojmir Šiftar, je poleg odličnih okusov, postregla z nepozabnimi koktajli na osnovi gina in glasbenimi ritmi, ob katerih so uživali številni znani obrazi - Neisha, Jasna in Mike Vale, Danica Lovenjak, Iryna Osypenko Nemec, blogerka Sara Zavernik – The Blondebliss, kuharska mojstra Simon in Sašo Šketa ter mnogi drugi, ki so uživali v sedaj že tradicionalni Somat večerji.

V objemu narave in topline prijetnega ambienta, v katerem je Somat Gold predstavil svojo izboljšano formulo, so gostje razvajali novih okusov željne brbončice ter bili deležni nepozabnega doživetja. Chef Šiftar je za začetek, z vonjem svežih planinskih zelišč in meglic, ki so se valile po mizah, goste popeljal v neokrnjeno naravo in svežino vonja. Svežino, ki jo daje izboljšana formula Somat Gold tablet. Meni, ki je prepletal tradicionalne jedi in jesenske okuse je chef zaključil z mešanicami gin tonikov z dodatki zelišč in ostalih svežih sestavin. Za zaključek večera so se tudi gostje pridružili ustvarjanju najboljših gin tonikov po lastnem okusu.