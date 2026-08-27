Znani obrazi po porazu Celja jasni: Za nas boste vedno zmagovalci

Sinoči je bila v nogometnem žargonu 'žoga okrogla', Celjani pa tik pred tem, da jim uspe zgodovinska uvrstitev v Ligo prvakov. Na žalost številnih navijačev, ki so stiskali pesti, se jim je zmaga na koncu izmaknila. Med množico navijačev je bil sinoči na tribunah glasen tudi trio slovenskih pevk: Darje Gajšek, Martine Švab in Alye.
"Obrisali smo solze, narisali smo nasmeh na obraz. Včeraj zvečer sem seveda obsedela, iz oči so mi tekle solze – čutila sem razočaranje, ki so ga čutili tudi igralci na igrišču. Ko sem danes vendarle uspela vrtiljak čustev združiti v celoto, se mi zdi, da moramo biti Slovenci pošteni in reči: "Čestitke Celje, čestitke za 120 minut odlične tekme, za 120 minut prevlade, ko po koncu sreča žal ni bila tam, kjer bi si mi želeli," je povedala Darja po tekmi.
Pevki
"Ne pospraviti vseh rekvizitov na spodnjo polico, kajti že prihodnji teden izvemo, kdo bodo naši nasprotniki v Ligi Evropa. To je ena stopnička več kot minulo sezono – igramo evropske tekme, igramo evropsko jesen. Tudi tukaj bodo fantje pokazali, da znajo, da zmorejo. Predvsem pa, da je slovenski klubski nogomet na nivoju, ki se ga lahko občuti tudi v Evropi," pa je vsem navijačem sporočila Darja.
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