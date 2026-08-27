Znani obrazi po porazu Celja jasni: Za nas boste vedno zmagovalci

Sinoči je bila v nogometnem žargonu 'žoga okrogla', Celjani pa tik pred tem, da jim uspe zgodovinska uvrstitev v Ligo prvakov. Na žalost številnih navijačev, ki so stiskali pesti, se jim je zmaga na koncu izmaknila. Med množico navijačev je bil sinoči na tribunah glasen tudi trio slovenskih pevk: Darje Gajšek , Martine Švab in Alye .

"Obrisali smo solze, narisali smo nasmeh na obraz. Včeraj zvečer sem seveda obsedela, iz oči so mi tekle solze – čutila sem razočaranje, ki so ga čutili tudi igralci na igrišču. Ko sem danes vendarle uspela vrtiljak čustev združiti v celoto, se mi zdi, da moramo biti Slovenci pošteni in reči: "Čestitke Celje, čestitke za 120 minut odlične tekme, za 120 minut prevlade, ko po koncu sreča žal ni bila tam, kjer bi si mi želeli," je povedala Darja po tekmi.