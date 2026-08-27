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Znani obrazi po porazu Celja jasni: Za nas boste vedno zmagovalci

Celje, 27. 08. 2026 21.13 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J. Simon Vadnjal
Darja Gajšek, Martina Švab in Alya.

Včerajšnji zgodovinski nogometni obračun je v Celju med 10 tisoč navijači spremljalo tudi veliko znanih obrazov. Nekateri so – razumljivo – danes na malce skrhanem glasu. Pesti so za svoje nogometaše stiskale tudi pevka in žirantka šova Slovenija ima talent Alya pa pevki Darja Gajšek ter Martina Švab. Svoje glasilke je na tekmi preizkušala tudi vplivnica in podjetnica Hajdi Korošec. In kakšno je med njimi razpoloženje dan po bolečem porazu?

Sinoči je bila v nogometnem žargonu 'žoga okrogla', Celjani pa tik pred tem, da jim uspe zgodovinska uvrstitev v Ligo prvakov. Na žalost številnih navijačev, ki so stiskali pesti, se jim je zmaga na koncu izmaknila. Med množico navijačev je bil sinoči na tribunah glasen tudi trio slovenskih pevk: Darje Gajšek, Martine Švab in Alye.

Darja Gajšek, Martina Švab in Alya.
Darja Gajšek, Martina Švab in Alya.
FOTO: osebni arhiv

"Obrisali smo solze, narisali smo nasmeh na obraz. Včeraj zvečer sem seveda obsedela, iz oči so mi tekle solze – čutila sem razočaranje, ki so ga čutili tudi igralci na igrišču. Ko sem danes vendarle uspela vrtiljak čustev združiti v celoto, se mi zdi, da moramo biti Slovenci pošteni in reči: "Čestitke Celje, čestitke za 120 minut odlične tekme, za 120 minut prevlade, ko po koncu sreča žal ni bila tam, kjer bi si mi želeli," je povedala Darja po tekmi.

Pevki style="">Hajdi Korošec in Martina Švab sta medtem po tekmi preverjali, koliko glasu jima je še ostalo. "Bilo je vredno," je kljub temu prepričana Martina: "Ne glede na izid smo spremljali fenomenalno tekmo. Za nas so zmagovalci in bodo vedno zmagovalci, Liga Evropa, mi smo pripravljeni." Hajdi je k temu dodala misel, ki po tekmi preveva marsikoga: "Manjkalo nam je samo malo sreče in to dokazujeta dva zadetka v vratnico. Drugič zagotovo bo!"

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"Ne pospraviti vseh rekvizitov na spodnjo polico, kajti že prihodnji teden izvemo, kdo bodo naši nasprotniki v Ligi Evropa. To je ena stopnička več kot minulo sezono – igramo evropske tekme, igramo evropsko jesen. Tudi tukaj bodo fantje pokazali, da znajo, da zmorejo. Predvsem pa, da je slovenski klubski nogomet na nivoju, ki se ga lahko občuti tudi v Evropi," pa je vsem navijačem sporočila Darja.

Celje znani obrazi Hajdi Korošec Martina Švab Darja Gajšek odzivi

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Galaktik111
27. 08. 2026 21.28
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