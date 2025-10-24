Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Po katerem okusu čokolade najraje posežejo znani Slovenci?

Ljubljana, 24. 10. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
4

Tudi čas obdarovanja ni več daleč, mojstri čokolade pa pravijo, da je darilo v obliki čokolade vedno dobra ideja. Čeprav je izbira že tako pestra, so predstavili nove čokolade Lindt Extra Creamy in razkrili povsem novo raven uživanja v mlečni čokoladi. Dogodek je privabil številne znane obraze, ki so nam zaupali, kako obdarujejo s čokolado in kateri so njihovi najljubši okusi.

"Pri samem okusu imam rada mogoče take ekstra okuse in ta extra creamy čokolada mi je vedno pri srcu," je dejala vplivnica Katarina Benček.

"Mislim, da je tudi odvisno od dneva, od razpoloženja, od priložnosti, kakšno vrsto čokolade si privoščiš," je povedala direktorica Magistrat International Jožica Brcar.

"Moram biti previden, da ne izdam preveč skrivnosti. Ampak mleko, ki ga uporabljamo v procesu nastajanja čokolade, je zelo posebno za Lindt," nam je zaupal mojster čokolade Stefan Bruderer.

"Vse je res, kar je povedal, od kremaste teksture do okusa. Lindt je Lindt," je dejala fatalna ženska 2025 Nina Grilc. "Kupujem čokolado za darilo, predvsem zase ... da v bistvu naredim sebi darilo," je dejala pevka Regina.

Lindt čokolada vplivneži Regina Katarina Benček
Naslednji članek

'Cenim ženske, ki se naravno starajo'

SORODNI ČLANKI

Kdo je reški županji ukradel čokolado?

Z Nino Pušlar o dobrotah Festivala vina in čokolade

Družini bivšega naj bi poslala zastrupljeno čokolado: umrl 7-letni deček

Sladke velikonočne praznike greni 'čokoflacija'

Na 12. festivalu čokolade v Radovljici 22 ponudnikov čokolade

Lindt predstavlja ekskluzivno čokolado Dubai Style – razkošje okusov zdaj tudi v Sloveniji

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
24. 10. 2025 10.00
+1
beeeeee
ODGOVORI
1 0
abmam
24. 10. 2025 09.56
+1
Samo da ni Milka, je v njej 55 % cukra!!!
ODGOVORI
2 1
toxicox
24. 10. 2025 09.51
+1
runolist je najboljša čokolada
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306