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Domača scena

Znani obrazi svetujejo, kam se odpraviti na izlet po Sloveniji

Ljubljana, 11. 08. 2026 20.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Nika Zorjan

Predstavljajte si naslednji scenarij: na vrhuncu poletja dobite obisk prijateljev ali sorodnikov iz tujine, ki vas povprašajo za namig, kam v Sloveniji se splača na izlet. Če najbolj očitne – Bled, Postojnsko jamo in Lipico – tokrat postavimo na stranski tir, kateri konci naše dežele so zanimivi kandidati za izlet v času počitnic? Naši znani obrazi imajo kar nekaj idej in namigov.

Priznajmo si – Slovenci smo lokalpatrioti, zato ne preseneča, da tudi naši estradniki ideje za izlete črpajo iz okolja, kjer so odraščali.

"V Velenje je treba priti, normalno! Velenjsko jezero, kopanje in vse, kar se tam dogaja. Muzej premogovništva, velenjski grad – tri dni ne bo dovolj," svetuje voditelj Peter Poles.

Enako lokalno pristranska je naša pevka, ki je doma na najbolj vzhodnem delu države.

"Prekmurje je najlepši konec Slovenije. Pri nas se vsi počutijo kot doma, ker smo zelo gostoljubni. Hrana in pijača sta odlični, zato bi predlagala obisk kakšne turistične kmetije," nam je povedala Nika Zorjan.

Zakaj bi obiskovalcem iz tujine razkazovali urbana središča, če pa imamo na podeželju še veliko neodkritih biserov, je prepričana Nika: "Pridite pogledat mojo vas Petanjci, ki je najdaljša obcestna vas v Sloveniji!"

Njena pevska kolegica navija za nekoliko bolj zeleno okolje in kakšno stopinjo Celzija nižje temperature.

"Če to poletje dobite obiske iz tujine, jih nujno peljite v Logarsko dolino, to je blizu mene in moram priznati, da je zanimiva sama po sebi. Ima slap, odlično kulinariko," pravi Alya.

Ja – za dober vtis pri tujih gostih lahko Slovenci vedno stavimo na lokalne jedi.

"Predlagala bi dödöle. Če še niste, to morate poskusiti, ker so vrhunski! In prekmursko gibanico, segedin zelje, bujto repo. Veliko vsega imamo! Dobrodošli v Prekmurju, ne bo vam žal!" obljublja Nika.

In k dobri hrani se – če vprašate Alyo – vedno prileže žuborenje posebne fontane: "Fontana piva Žalec, to je pa za pivoljubce – moške in ženske – zato tukaj ne morete zgrešiti, ker imajo najrazličnejše okuse. Tudi če nimate radi piva, ga boste pa vzljubili."

Da so počitnice doma najlepše, je v družbi svoje prvorojenke Gabriele dokazal tudi Luka Dončić – skupaj sta se odpravila v ljubljanski živalski vrt, kjer so to poletje tudi med tujimi turisti glavne zvezdnice tri mlade tigrice.

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