Znani obrazi z osveščevalno kampanijo: Ali slišiš njihov strah?

Živali ne morejo izraziti svojega strahu, toda mi lahko spregovorimo namesto njih, so si enotni znani obrazi."Vedno sem vedel, da je živalim hudo ob zvoku petard. Doma imam mačka, ki se vsako leto za novo leto skriva po stanovanju, ker ga je strah hrupa. Zdaj ga razumem zakaj, nikoli več ne bom pokal petard," je povedal igralec in ambasador kampanje Svit Šturbej."Pablo sliši tvoje petarde, a ti slišiš njegov strah? Vabiva te, da se nama pridružiš in rečeš: 'Ne hvala' petardam," je povedal igralec in ambasador kampanje Jurij Zrnec.

Akcija opozarja, da se petarde kljub zakonski prepovedi še vedno množično uporabljajo, predvsem med mladostniki, starimi od 12 do 15 let. Ti jih kupujejo prek družbenih omrežij, kot sta TikTok in Instagram ali na črnem trgu. "Ko petarde pokajo, je naš kuža prestrašen, žalosten, čisto drug kuža kot zdaj," je povedala vplivnica in ambasadorka kampanje Katarina Benček.

Akcijo v imenu naših ljubljenčkov podpira tudi POP IN redakcija."V bistvu so nežni in iz tega vidika so petarde in pirotehnika za njih nekaj, kar jim povzroča ogromen stres. Ne želimo si, da so naše živalice v stresu, zato bi moj kuža rekel, da je edini pravilni način uporabe pirotehničnih sredstev, da jih ne uporabljaš," je povedala urednica redakcije POP IN Taya Damjan.

"Ti kupiš eno pisano škatlo polno petard, ampak takrat verjetno ne razmišljaš, da so v stanovanjih okrog živali, ki so takrat zelo prestrašene in ne razumejo, kaj se dogaja," je povedal novinar in ambasador kampanje Alen Podlesnik.