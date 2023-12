Znani Slovenci praznujejo: 'Prepustite se božični čarovniji'

Znani Slovenci so božič preživeli v krogu svoje družine, ob tem pa nekaj utrinkov delili na družbenih omrežjih. "Božič za naju je ljubezen, je polna hiša ljudi, ki jih imaš rad, je igranje družabnih iger, je kozarček penine in pogled v oči, je mal francoske solate in tatarski, je film Sam doma in je jutranji žar v očeh, ko Božiček pusti kakšno darilce pod smrekco," sta zapisala Raay in Marjetka Vovk.

Pevka Rebeka Dremelj je v božični čestitki zapisala: "Današnjega dneva sem se res iskreno veselila! V decembru mi ni uspelo kaj dosti uživati veselega decembra, zato mi je današnji večer z družino, še toliko bolj pomemben. Vsem vam dragi moji, želim en zares čudovit večer, vesel božič, poln topline, ljubezni in notranjega miru. Dovolite si pozabiti na skrbi in obveznosti in se prepustite božični čarovniji. Vse najlepše iz srca! Rebeka z družino," je zapisala.

Pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je v zgodbi na Instagramu svojim sledilcem zaželel vesel božič in jih pozval, da naj letos o miru zgolj ne govorijo, ampak ga tudi prakticirajo. Zgodbo na Instagramu je objavila tudi partnerka Luke Dončića Anemaria Goltes, ki je objavila fotografijo z dnevne sobe, na kateri je pokazala adventni venec in božične nogavice obešene nad kaminom. Na njih so začetnice mlade družine – zaročenca sta se v začetku meseca razveselila deklice Gabriele – in njihovih treh psov Huga, Gie in Viki.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

Anamaria Goltes je objavila, kako sta z Luko Dončićem okrasila svojo dnevno sobo. icon-picture-layer-2 1 / 2

Naša športna voditeljica Eva Koderman Pavc je ob praznični družinski fotografiji zapisala: "Vesel božič in vse dobro v 2024."

Glasbenica Raiven, ki bo Slovenijo prihodnje leto zastopala na Evroviziji, je ob fotografiji, na kateri pozira pred božičnim drevesom, zapisala: "Vesel božič ljubljeni."

Igralka Katarina Čas je vsem zaželela vesele in razigrane praznike, ob tem pa objavila prisrčno fotografijo, na kateri je iz žvečilke naredila balon.

Vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlović, ki sta letos tekmovala v šovu Super par, sta v posnetku povedala, da je za njima pestro leto, v katerem sta dobila kužka Grizzlyja, prav tako pa sta si zgradila hišo, iz katere sta posnela praznično voščilo. "Letos čestitka v nekoliko drugačnem slogu. Celo leto je bilo hektično in tako je nastala tudi ta čestitka. Spontano in neplanirano, a vseeno... Želiva vam vesele božične praznike, preživite jih v krogu svojih najdražjih," je dodal Marko.

Nekaj utrinkov je na družbenem omrežju delil tudi slovenski hokejist Anže Kopitar. V galeriji slik je pokazal božično jelko in nogavice polne daril ter praznične piškote, ki jih je pekla njegova družina, ki živi v Kaliforniji.

Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj je objavil črno belo družinsko fotografijo ob njej pa vsem zaželel vesel božič.

Odbojkar Jan Kozamernik je božične praznike preživel skupaj z ženo Urško. V objavi na Instagramu je objavil njuno skupno fotografijo in zapisal: "Čudovit božični čas."

Pevec skupine Zvita feltna Blaž Gec je objavil družinsko božično fotografijo s pripisom: "Hoo hoo hoo."

Z ženo in otrokoma je poziral tudi slovenski rocker Grega Skočir, frontman skupine Big Foot Mama, ob tem pa zapisal, da njegova družine vsem želi vesel božič in srečno 2024.

Duo Maaraya, Raay in Marjetka Vovk, sta v prazničnem voščilu zapisala: "Božič za naju je ljubezen, je polna hiša ljudi, ki jih imaš rad, je igranje družabnih iger, je kozarček penine in pogled v oči, je mal francoske solate in tatarski, je film Sam doma in je jutranji žar v očeh, ko Božiček pusti kakšno darilce pod smrekco. Vsakemu izmed vas želiva ljubezni poln koš in vam pošiljava topel objem. Radi se mejte."

"Pri Roku pa imajo že čisto božično vzdušje. Naj bodo današnji večer in prihajajoči dnevi res nekaj posebnega," so s svojega uradnega Instagram profila zapisali Modrijani.

Challe Salle, ki se je s partnerko Yvonne Srdoč januarja razveselil fantka Aleksa, je ob njihovi skupni fotografiji zapisal: "Vesele praznike in srečen božič".

