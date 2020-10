Znani Slovenci dokazujejo, da najslabše razmere rodijo najboljše zgodbe

Najslabše razmere rodijo najboljše zgodbe, pravi Ana Roš, ki je med karanteno prišla na idejo povezovanja z lokalnimi kmeti z viški sezonskih pridelkov. Nenavadno leto pa je do uresničitve svoje poslovne ideje spodbudilo tudi našo Taro Zupančič in svetovnega popotnika Zvoneta Šerugo. Da je inovativnost pravi način za spopadanje s krizo, dokazujejo tudi stand up komičarke, ki so prevzele vlogo matičarja. Pozitivnih zgodb niti v teh časih ne manjka.