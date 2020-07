Znani Slovenci in poletje: 'Opeklo me je, ker sem se namazala z olivnim oljem in pivom'

Sončenje lahko terja svoj davek, česar se dobro zaveda tudi plesalka šova Zvezde plešejo Nina Gerič , ki je nekega poletja pred leti želela na hitro porjaveti in pretiravala z nasveti, kako naj bi to dosegla. "Pred leti, ko smo se vedli še manj premišljeno, sem se prvi dan na morju, na začetku poletne sezone, v želji po lepem tenu kože, namazala s kombinacijo olivnega olja in piva, brez faktorja. Zvečer je bila moja koža rdeča kot rak in tudi peklo me je, zato sem se vsa namazala z mrzlim jogurtom in tako nepremično ležala kar nekaj ur. Tudi soncu sem se morala izogibati še naslednja dva dni. Dobra in boleča lekcija, ki je nisem ponovila nikoli več," je svojo bolečo in predvsem pekočo izkušnjo z nami delila plesalka in dodala, da je od takrat zaščitna krema z visokim faktorjem vedno z njo. "Zelo rada sem na soncu in zelo rada se sončim. Sonce mi telo pregreje in mi da energijo za naslednje leto in še ten mi je všeč." Plesalka je dejala, da je poletje zagotovo njen najljubši letni čas, saj uživa v vročini, morju, v poletni modi, predvsem pa ima rada poletne večere.

Lep poletni ten kože je zelo priljubljen predvsem pri ženskah, in ko so dekleta mlajša, se včasih na sonce podajo bolj brezglavo kot njene starejše prijateljice. Takšno izkušnjo ima tudi igralka Nina Ivanič , ki se je ob vprašanju, kdaj jo je nazadnje hudo opeklo, spomnila leta, ko je bila stara petnajst let. "Stara sem bila petnajst let, ko smo z mojo prijateljico in starši za prvi maj dopustovali v Opatiji. V enem dnevu sva želeli porjaveti, in to je pomenilo, da sva se nekaj ur sončili na spomladanskem soncu, ki je tako ali tako najbolj nevarno. Večer pa sva v hotelu preživeli tako, da sva se mazali z jogurtom, da si je najina rdeča koža lahko znova opomogla. Pozneje nikoli v življenju nisem imela omembe vrednih opeklin." Igralka je sicer dejala, da ima rada vse letne čase, a če bi morala izpostaviti najljubšega, bi bilo to ravno poletje. "Ne bi rekla, da sem morska deklica, bolj sem morski deček. Saj stalno skačem na glavo, lovim ribe in imam rada različne vodne športe." Dodala je, da bi se morala zaradi težav s hiperpigmentacijo bolj izogibati soncu in da je vedno previdna, da pa se soncu težko ogne, ker je vsako leto na morju po en mesec: "V najbolj žgočih urah se umaknem ali si nadenem pokrivalo."

Nekaj izkušenj z opeklinami ima tudi igralec serijeNajini Mostovi, Rok Kunaver. V katero življenjsko obdobje ga je ponesel spomin na boleče opekline? Na čas, ko je še žural vso noč in zgodaj zjutraj zaspal na ležalniku, kjer ga je lahko sonce dopoldne dodobra opeklo: "Nekajkrat v življenju se mi je že zgodilo, da sem zaspal na soncu po kakšnem žuru. Najdlje je bilo, ko sem pri osemnajstih ali devetnajstih letih ob sedmih zjutraj zaspal na plaži vse do pol enih. Res je peklo in takrat sem razumel, zakaj se tako zelo priporoča jogurt." Sicer je dejal, da nima preferenc do letnih časov, da ima do vsakega svoj odnos in da mu je vsak posebej všeč."Prednost poletja je več prostega časa. No, to je veljalo predvsem za čas, ko sem bil nekaj let mlajši. Morje pa ima zagotovo svoj čas."

Že od nekdaj pa je na soncu previdna plesalka Martina Plohl, ki pravi, da je naravna rdečelaska, kar pomeni, da je njena polt med bolj svetlimi. "Poletje je vsekakor moj najljubši letni čas, saj sem tudi rojena v tem letnem času. Ni lepšega kot sonce, morje, dobra knjiga in hladna limonada na plaži." In dodaja, da se poleti zelo dobro zaščiti pred močnim soncem:"Prav tako pa se na najbolj vroče dneve sonca čez dan izogibam. Kot otrok sem imela slabo izkušnjo, ko me je opeklo in sem imela najprej močno alergijo, potem pa še sončarico. Od takrat sem veliko bolj pazljiva in se izpostavljam soncu v poznejših popoldanskih urah."

Velika ljubiteljica poletja pa je Tara Zupančič, ki za poletje 'živi'. "Če bi bilo po moje, bi bilo vse leto poletje. To je letni čas, ki zame traja premalo časa, vsako leto najbolj hitro mine in najbolj težko ga čakam." Čeprav ima rada poletje, je povedala, da se nad vodo nikoli ni navduševala: "V vodi ostanem toliko časa, da se ohladim."Ima pa zato sonce veliko raje. Dejala je, da jo vse leto ves čas zebe in tudi poleti spi z nogavicami:"Zato na soncu zdržim dolgo časa, preden mi je zares vroče."