Znani Slovenci in Slovenke, ki so ljubitelji mačk

Dva od mnogih ljubiteljev mačk sta igralec Jurij Zrnec in njegova izbranka Aleksandra Ilijevski . Doma imata kar nekaj mačk različnih pasem.

Tudi pevka Neisha ima doma več kot enega mačka, z mačkom Mukijem sta leta 2015 za en dan postala ambasadorka Mačje hiše, ki na leto sprejme in oskrbi kar 600 zapuščenih mačk. Pevka na svojem Instagramu rada objavlja Mukijeve fotografije, na katerih ga večkrat spremlja tudi črno-beli mucek.

Že eno leto pa je lastnica mačke tudi voditeljica POP IN-a Polona Zoja Jambrek . Spoznala jo je, ko je bila ta še mladiček. V uredništvo jo je prinesla Polonina novinarska kolegica Tina Švajger , potem ko jo je na poti v službo našla zapuščeno ob avtocesti. Poloni se je tako prikupila, da jo je vzela domov in jo poimenovala Satja .

Pravi, da je Satja posebna mucka: "Če ji vržeš igračo, jo bo prinesla nazaj, tako kot to stori pes."

Tudi Tina Švajger ima čut za živali in je bila tista, ki je Polono navdušila nad mačkami. Tina je devetletnemu mačku Chicotu in štiriletnemu mačkonu Bruceu ponudila lepše življenje, saj ju je našla zapuščena in jima odprla vrata svojega doma.