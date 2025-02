Znani Slovenci in Slovenke na smučeh

"Letos je proga vrhunska, vrhunski sneg. Sicer jaz še kar čakam, da bo kakšna pošiljka padla dol z neba in da bomo to našo smučarsko sezono še malo podaljšali," je dejala Asja Bonnie Pivk, miss Earth Slovenija 2021. Član skupine Zvita feltna Blaž Gec pa je dodal, da je smučanje njegov najljubši šport poleg nogometa. "Zelo rad smučam. Sem tudi učitelj športne vzgoje in me zato to tudi malo spremlja."

Glabenika Dominik Bagola - Balladero in Tilen Lotrič sta si letošnjo tekmo znanih ogledala s tribun. Med slovenskimi VIP-ovci je torej kar nekaj ljubiteljev belih strmin, tisti, ki smučanje obožujemo od daleč, pa bomo na svoj račun prišli med pokalom Vitranc 1. in 2. marca.