Znani Slovenci in Slovenke tudi letos niso pozabili na pust

Prav tako je na pustno soboto kostum svoje hčere delila Iris Mulej, ki je zapisala: "To je za Isabello prva pustna maska, ker tu v Budvi nimajo pusta tako kot pri nas v Sloveniji in se prejšnja leta niti nisem toliko s tem ukvarjala. Ampak ker sem tudi sama ljubiteljica kostumov in sem od malega naravnost oboževala vsakoletno 'šemanje' in 'maškaranje' (tako smo mi rekli na Primorskem) sem tudi njej predstavila pust in seveda je bila takoj za, da se za en dan prelevi v lik, ki si ga zaželi. In tokrat je bila to "roza mačka". Jutri je rekla, da bi bila rada morska deklica ... bomo videli, kaj bo lahko mami ustvarila. Želim vam eno krasno pustno soboto!"