Znani Slovenci na dan državnosti: Vse najboljše Slovenija!

Praznični dan so na družbenih omrežjih obeležili tudi številni slovenski estradniki. Nekateri so izobesili slovensko zastavo, drugi pa so njen motiv vključili kar v svojo opravo. Dan državnosti Slovenci praznujejo ne glede na to, kje na svetu se nahajajo. Robert Roškar je svojo čestitko poslal kar iz rajskih Maldivov, materni državi pa se je poklonil s prekrasnim videoposnetkom, ki je navdušil njegove številne sledilce.