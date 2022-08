Znani Slovenci: na dopustu ni časa za počitek

Za mnoge idealen poletni dopust predstavlja ležanje na plaži, popoldanski dremež in prebiranje knjige v senci ob spremljavi škržatov. Slovenci pa tudi pri južnih sosedih slovimo kot tisti zagrizeni športni avanturisti, ki celo sredi največje poletne pripeke potiskamo pedala kolesa ali hribolazimo na kakšnem od dalmatinskih otokov.

Tudi za nekatere slovenske estradnike je čas poletnih počitnic idealen za aktivni dopust. Jože Potrebuješ v teh dneh tudi na dopustu v Grčiji ohranja kondicijo ter nabira kilometre med plavanjem ter veslanjem, Tim Kores - Kori pa svoje baterije polni med podvodnim ribolovom in iskanjem trofejnih rib. MasterChefovca Sara Rutar in Luka Novak delita ljubezen do odkrivanja lepot slovenskih hribov ter planin, počitnice pa tudi mnogi znani Slovenci radi izkoristijo za aktiven življenjski slog.