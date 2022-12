Znani Slovenci z objavo fotografij in videov voščili vesele praznike

Praznični december in božični prazniki so za mnoge najlepši čas v letu. Med tistimi, ki božič preprosto obožujejo, so tudi številni znani Slovenci. Mnogo pevcev v tem času izda božične pesmi, drugi raje objavljajo fotografije, prav vsi pa si božič želijo preživeti v krogu svojih najdražjih. Nika Zorjan, Tilen Lotrič, Miki Vlahovič, Eva Boto, Primož Roglič, Benjamin Savšek so le nekateri med njimi, ki so svojim sledilcem lepe božične praznike zaželeli kar z objavo božičnih fotografij in videoposnetkov na Instagramu.

Pevka Nika Zorjan preprosto obožuje božič. "Obožujem božič, okraske, novoletne jelke, božično vzdušje, vonj cimeta in jabolk, ki je pri meni doma že vse od novembra," je zaupala pevka, ki je lani predstavila tudi svojo prvo božično pesem z naslovom Poljubi me na božič. Fotografijo z Grinchem z lanskoletnega snemanja videospota, je objavila tudi letos. "Razveseli se. Božič je," je pripisala ob fotografiji. V Storyju je delila tudi nekaj utrinkov z božične večerje, ki jo je preživela s svojo družino. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Med božičnimi navdušenci je tudi pevec Tilen Lotrič. "Sem velik božični navdušenec in zelo rad se oblečem v barve, ki simbolizirajo božič, recimo rdečo," je zaupal Kranjčan, ki pravi, da mu je od vseh prazničnih običajev najbolj všeč božična večerja. Čeprav glasbenik svoje božične pesmi še nima, na svojih koncertih rad zapoje božične klasike, kot je Silvestrski poljub. Pa bo kdaj pripravil svojo? "Letos še ne, mogoče pa prihodnje leto," še doda Tilen. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Veliko glasbenikov, športnikov in drugih znanih obrazov je svoje navdušenje nad božičem izrazilo s fotografijami in videoposnetki, ki so jih delili na svojem Instagramu. Med tistimi, ki so vesel božič voščili na prav poseben način, je tudi družina glasbenika Mikija Vlahoviča, ki je objavila video, v katerem so zapeli prepoznavno pesem Želimo vam srečen božič, na koncu pa je pevec vsem sledilcem izrekel še voščilo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V svojem glasbenem stilu je oboževalcem vse dobro zaželela tudi pevka Eva Boto, ki je letos predstavila svojo prvo božično pesem. Posebno verzijo pesmi Za božič kot otrok je s svojo skupino pripravila za božični večer, jo delila na svojem profilu in vsem sledilcem zaželela vesele božične praznike. Pevka vedno rada prizna, da ji božič veliko pomeni, saj je to čas, ko ga preživi z družino. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Imejte čudovit večer. Čas, ki ga imamo, je najlepše darilo," je ob objavi fotografije s svojim sinom Levom pred okrašenim božičnim drevescem zapisal naš odlični kolesar Primož Roglič. Fotografijo je verjetno posnela Primoževa žena Lora, s katero prihodnje leto pričakujeta drugega otroka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svojim oboževalcem je z objavo fotografije svoje družine v okrašenem domu vesele praznike zaželela tudi pevka Rebeka Dremelj. "Dragi moji, vesel, miren in topel božični večer v krogu svojih najdražjih, vam želimo Škalerčki," je pripisala ob fotografiji glasbenica, ki je letos navdušila z več božičnimi šovi, lani pa skupaj s pevcem Sebastianom izdala svojo prvo božično pesem Ko primeš me za roko. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za prav posebno presenečenje za svoje sledilce je poskrbela vplivnica in lanska zmagovalka šova Sanjski moški, Anja Širovnik. Na svojem Instagramu je objavila video, v katerem zapleše na pesem pevke Ariane Grande Last Christmas. Anja božiča letos ni praznovala v Sloveniji, saj že nekaj časa živi na Kanarskih otokih, natančneje na Tenerifu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V družbi Božička so svojim oboževalcem voščili tudi člani skupine Polkaholiki. "Srečali smo Božička. Želimo vam lepe, daril polne božično-novoletne praznike," so v videu povedali fantje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Božično fotografijo s svojo nosečo izbranko Yvone Srdoč je objavil raper Challe Salle. "Srečen božič od nas treh," je pripisal navdušen bodoči očka. Tudi Yvone je delila njuno skupno fotografijo, ob njej pa pripisala, da je to zadnji božič v dvoje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi Benjamin Savšek, slovenski kajakaš, se je ob praznikih spomnil na svoje navijače, se jim zahvalil za vso podporo čez celo leto in jim zaželel lepe praznične dni. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vesel božič od naše male družine," pa je ob fotografiji s psičkom in fantom, najboljšim slovenskim motokrosistom Timom Gajserjem, zapisala Špela Motaln. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke