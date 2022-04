Znani Slovenci o volitvah: 'Le z udeležbo lahko gradimo zrelo in funkcionalno državo'

24. aprila se obetajo nove parlamentarne volitve, na katerih bodo Slovenci izbirali novega predsednika vlade. Vsaka štiri leta ob katerih koli volitvah potekajo razprave o nizki udeležbi, zato se je (sploh letos) začel pojavljati trend pozivanja k udeležbi na volitvah na različnih družbenih omrežjih. Tako kot v tujini so se tudi pri nas aktivirali znani obrazi in svoje sledilce oziroma oboževalce poznali k udeležbi, za naš portal pa so povedali, zakaj je ta po njihovem mnenju tako zelo pomembna.

Vid Valič je tisti stand up komik, ki zdaj že tradicionalno poskrbi za zabaven video, v katerem svoje sledilce in oboževalce poziva k udeležbi na volitvah ali referendumu. Tako je storil junija lani, ko smo imeli referendum o noveli zakona o vodah, in tako je storil zdaj, le nekdaj dni pred parlamentarnimi volitvami. Splet je preplavil njegov video, s katerim je na humoren način pokazal, zakaj se moramo udeležiti volitev, in ob tem ničkolikokrat ponovil 'Pejt volt!'. Njegov skeč so na družbenih omrežjih delili prijatelji iz sveta filma in glasbe, delil pa ga je tudi njegov brat Domen.

No, Domen je o pomembnosti udeležbe na volitvah spregovoril tudi za naš portal. "Udeležba na volitvah se mi zdi izjemno pomembna, ker z voljenjem Slovenci (p)ostajamo zreli državljani, in le tako si lahko gradimo zrelo in polno funkcionalno državo za vse, ki prebivamo v njej," je povedal mlajši Valič.

icon-expand Domen Valič FOTO: Urša Premik

O pomembni temi pa nismo spraševali le mlajših predstavnikov slovenske estrade, temveč smo za mnenje prosili tudi enega bolj priljubljenih igralcev starejše generacije, Radka Poliča - Raca, ki je z veseljem odgovoril na vprašanje, zakaj je udeležba na volitvah pomembna. "Pomembno je, da tole državo spravimo nazaj, da spet postane država z veliko začetnico. Mi smo pa tisti, ki odločamo, ali jo bomo popravili ali je ne bomo. Jaz pravim, da imamo trenutno nedržavo. In je zdaj zelo pomembno, da se gre voliti, da odločimo, a bomo iz te Slovenije kaj naredili ali smo se odločili, da jo bomo razprodali. Razprodana je že skoraj do konca, še tisto nekaj malega, kar imamo, bo šlo. Te volitve so res pomembne. Pravzaprav so vsake volitve pomembne. Če bi bil jaz državnik, politik, hvala bogu, da nisem, bi se boril, da bi bile volitve obvezne. To je obveza vsakega državljana. Saj glasuje zase, ne za ne vem koga," je povedal legendarni Rac.

icon-expand Radko Polič - Rac FOTO: Črt Piksi

Ena najboljših chefinj v Sloveniji Ana Roš pa o udeležbi na volitvah uči tudi svoje otroke. Pravi, da le z udeležbo na volitvah lahko vplivamo na odločanja v demokratični državi: "Glede na to, da so moji otroci v tisti fazi, ko začenjajo voliti in izstopajo iz obdobja, ko niso odločali in niso mogli odločati o ničemer, jih učim tega, kar mislim, da bi moral vsak starš učiti mladega človeka. to je, da volilna pravica ne pomeni, da moraš biti tisto nedeljo doma in zato ne moreš nikamor iti, ampak pomeni, da imaš pravico, da odločaš o svoji prihodnosti, hkrati pa mislim da v teh težkih časih imaš dolžnost, da odločaš o svoji in naši prihodnosti, zato ker ko se kasneje jezimo, da je vse narobe, moramo vedeti, da šteje vsak glas, torej tudi naš."

icon-expand Ana Roš FOTO: Miro Majcen

"Demokracija pozna pravice in tudi dolžnosti. Volitve pa so eno in drugo. Tako tvoja pravica kot tudi dolžnost. Možnost soustvarjanja javnega življenja in imenovanje svojih političnih predstavnikov sta vrhunec demokracije. Volitve so torej vrhunec demokratičnega razvoja sveta," je za 24ur.com povedal igralec Jernej Kuntner.

icon-expand Jernej Kuntner FOTO: POP TV

O tem, kako zelo pomembna je udeležba, so spregovorili tudi mnogi glasbeniki. Med njimi tudi Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson: "Obdobje zadnjih dveh let je preveč posegalo v naša življenja in večkrat sem se vprašal, zakaj sem sploh hodil v šolo. Ljudi je treba držati skupaj v dobrem in slabem, kajti ljudje smo država. Ne smemo se bati sprememb in drugih, nasprotnih mnenj – morda so celo boljša. Še vedno pa se zavedajmo, da je dovolj prostora za vse nas na vseh področjih življenja v naši državi. V prvi vrsti me zanima življenje v moji državi in šele potem drugje. Zaupajte vase in volite po svoji vesti (četudi drugače)."

icon-expand Mark Soršak - Soki FOTO: osebni arhiv

Kar nekaj naših sogovornikov je svoj glas oddalo predčasno, med njimi tudi igralka Katarina Čas in glasbenica Aleksandra Ilijevska, ki svoje mnenje o političnem dogajanju velikokrat izraža na družbenih omrežjih, za naš portal pa je povedala: "Če si želimo vključujoče in odprte družbe, ki temelji predvsem na stvareh, ki nas povezujejo, potem res moramo na volitve."

icon-expand Aleksandra Iljevski in Katarina Čas sta se volitev udeležili predčasno. FOTO: osebni arhiv

Svoje mnenje na družbenih omrežjih velikokrat jasno in glasno izrazi tudi pevec Sebastian, ki pravi: "Sam tudi pripravljam poziv, ki ga bom objavil na Instagramu, naj gredo ljudje volit, ker je to neka osnovna možnost, da sploh lahko kaj spremenimo. Še vedno mislim, da izbiramo med zlim in manj zlim, na žalost, ter da so na levi, desni in na sredini vsi iz istega 'piskra'. Vsem tistim, ki so neodločeni, vedno rečem: Poglej zadnja štiri leta, in če ti je bilo všeč, kar se je dogajalo, voli iste, če pa bi rad kaj spremenil, voli druge. Zadeva je v osnovi zelo enostavna. V prvi vrsti to, ali človek gre na volitve ali ne, sploh ne bi smelo biti vprašanje in kar malo sramotno je, da moramo imeti akcije, da se ljudje mobilizirajo do volitev. To bi morala biti ne le pravica, ampak tudi dolžnost vsakega državljana. Prej ko bomo to dojeli, predvsem mlajše generacije, prej bomo lahko spremenili prihodnost. Ljudje se ne zavedajo, koliko moči imajo v svojih rokah, in z volitvami lahko to najjasneje pokažejo."

icon-expand Sebastian FOTO: Tibor Golob

In kaj na vse skupaj pravi raper Trkaj? "Če sprejmem demokracijo, je to edini način, da naš glas odloči, kakšno vlado bomo imeli. Mislim, da je to pomembno. Da se pravzaprav vidi, kako aktivni so ljudje v Sloveniji in komu bodo namenili glas, kakšni politiki, kakšno vlado bomo imeli v prihodnosti – bolj liberalno, bolj konservativno – in da se preprosto bolje spoznamo s programi, ki jih imajo stranke, in volimo vsebino, ki jo ponujajo. Ne gledam na leve in desne, gledam na liberalne in konservativne. Pozivam ljudi, naj gredo volit in pokažejo svojo voljo, in potem se ta volja tudi upošteva. Ko je nekdo izbran, je izbran in glas večine je treba upoštevati. Večja ko pa je ta večina, bolj je vse skupaj relevantno."

icon-expand Izbor mistra Slovenije 2012 za mistra International in mistra Slovenije 2012 za mistra Universe. FOTO: Miro Majcen

Tudi Trkajev raperski kolega Challe Salle, ki je znan po tem, da ga spremljajo predvsem mlajši poslušalci, je povedal, da je udeležba na volitvah več kot pomembna. Zaveda se svojega vpliva na mlajše, zato jih je pred dnevi že pozval k udeležbi: "Mislim, da bodo te volitve 24. aprila res zgodovinske in mogoče celo najpomembnejše. Glede na to, da me spremlja veliko mladih ljudi, ki so pravkar dobili volilno pravico, čutim neko odgovornost, da povem, da lahko prispevajo k pozitivnim spremembam v naši državi. Živimo v demokratični državi in preprosto imamo to priložnost, da kot ljudstvo oddamo svoj glas. To se mi zdi zelo pomembno. Seveda se javno nikoli nisem politično opredeljeval, ampak pozivam ljudi, naj gredo volit, odločijo pa naj se sami, koga bodo volili. Najpomembnejši razlog, zakaj morajo ljudje iti volit, pa je, da je naša temeljna pravica, da soodločamo, kdo bo vodil našo državo in v kakšnih razmerah bomo živeli. Zdi se mi zelo kritično, da se več kot polovica mladih zadnjih parlamentarnih volitev ni udeležila."

icon-expand Challe Salle FOTO: Domen Jančič

23-letna igralka Mila Peršin pa o udeležbi na volitvah pravi: "Edina konstanta v našem življenju so spremembe in če kdaj potrebujemo spremembo, jo potrebujemo zdaj. Najmanj kar lahko naredimo je, da oddamo svoj glas."