Znani Slovenci obožujejo zimo: Vsako leto obvezno na smučišča

Vsak letni čas ima svoj čar in tudi zima je tista, ki jo naši znani Slovenci obožujejo. Obisk smučišč in vijuganje po zasneženih strminah sta zato vsako leto obvezna. Nekateri se za več dni odpravijo v tujino, večina pa si dan na snegu rada privošči kar v Sloveniji. Čeprav priznavajo, da jim zaradi dela pogosto zmanjka časa za zimske radosti, jim kakšen dan na snegu vseeno ne uide.

Sneg, ki je nedavno pobelil celo Slovenijo, se počasi poslavlja, a kljub temu je sezona smučanja še vedno v polnem teku. Ljubitelji vijuganja po belih strminah so tudi znani Slovenci, ki se vsako leto potrudijo vsaj nekaj dni preživeti na smučiščih. Nedavno zapadlega snega se je močno razveselil tudi Jernej Kuntner. "Snega sem bil zelo vesel, kot otrok sem bil," je povedal igralec, ki je na splošno velik ljubitelj snežnih radosti, in dodal: "Sam sem si privoščil smučanje na Krvavcu, ki je naše mestno smučišče, kjer je bil sneg sicer umetni, a je bilo super. Vmes sem smučal tudi v Kitzbuhelu."

"Smučanje je obvezno. Sam sem decembrski otrok, 17. decembra sem praznoval 30 let. Smučali smo že pred mojim rojstnim dnem v Franciji v Val d'isèru, a smo imeli vseh pet dni malo bolj slabo vreme. Vmes sem bil tudi v našem družinskem apartmaju ob smučišču, malo še na Krvavcu. Gremo pa še za en teden na Jahorino, tako da se bomo letos res veliko nasmučali," je veselo pritrdil tudi Dejan Kranjc oziroma Dejan Dogaja. "Se mi zdi, da imamo Evropejci srečo, da imamo sneg, zato ga moramo izkoristiti. Sploh če si lahko doma na domačih tleh. Smučati na naravnem snegu je nekaj najlepšega," je dodal glasbenik.

"Gorenjska je naš drugi dom," se strinjajo tudi člani primorske skupine Zvita Feltna, ki so ljubitelji smučanja. Pevec Blaž Gec in bobnar Matic Leban sta celo učitelja smučanja, kot pravita, pa sta na smučkah praktično od malih nog. "Mene je oče že pri treh letih postavil na smuči in to je moj najljubši šport," je povedal Blaž, Matic pa je dodal: "Tudi pri meni je bilo tako, da sem začel smučati skoraj takoj, ko sem shodil, in mislim, da nas je veliko Slovencev tako začelo."

Na smučišču pogosto lahko srečamo tudi pevce Aleša Bartola, Ines Erbus in Jožeta Potrebuješa. "Priznam, da rad kombiniram. Vsako leto pobegnem malo v tople kraje, se pa trudim vsako leto nabrati tudi vsaj 30 smučarskih dni, to je minimum. Letos sem že na 12," je zaupal Bartol. "Vsako zimo se zelo veselim, da grem na smučanje. Najrajši bi imela vsaj 20 smučarskih dni, a mi ne znese in večinoma grem trikrat, takrat si pa privoščim," je povedala Ines, ki sicer obožuje vročino, a je kljub temu smučanje obvezno vsako zimo. "Pozimi bi šla vedno rada tudi na toplo, da izkoristiš najboljše vseh letnih časov," je dodala pevka, ki je ljubiteljica potovanj. Pevec skupine Čuki je svojo ljubezen do belih strmin ujel tudi v pesem Pancer tanc. "Smučanje je vsako leto nujno. Na leto naberem od pet do 15 dni, ampak je to čisto dovolj," je povedal.

Tudi nastopanje na smučiščih ima poseben čar, saj so zabave APRES SKI znane po odličnem vzdušju. "Tudi najbolj fine gospodične ne pridejo v oblekicah in našminkane, ampak v smučarskih čeladah, kombinezonu in pancerjih. To ima svoj čar, še posebej, če je nastop na prostem, da je tudi pogled lep," je prepričan Dejan Dogaja. Tudi Aleš z Mambo Kingsi rad nastopa na smučiščih. "Okolje naredi ogromno. Na morju so ljudje avtomatsko dobre volje, gore pa imajo za mene enak efekt kot morje," je povedal. Enako je prepričana tudi Ines. "Sama sem samo enkrat nastopala na smučišču in bilo je zelo zabavno. Bi si želela vsako leto nastopati in mislim, da ta trend vedno bolj prihaja v ospredje," je še dodala. "Na smučišču je čisto posebna energija, ker smučarji morajo biti do ene mere tudi športniki. Ko se ljudje po smučanju sprostijo, je to še več vredno kot na navaden dan. Apres ski žurke so vedno top," je poudaril Potrebuješ.

