Znani Slovenci praznične dni preživeli v krogu najbližjih

Božični prazniki so čas, ko se vsakodnevni vrvež umiri in si vzamemo čas za najbližje. Tako so pretekle dni preživljali tudi znani Slovenci, ki so na družbena omrežja delili prikupne fotografije.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na božični voščilnici poziral s svojo izbranko Špelo in kosmatincem Tigom. "Vesel božič in lepe praznike," je pripisal prikupni fotografiji.