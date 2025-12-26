Znani Slovenci praznične dni preživeli v krogu najbližjih

Božični prazniki so čas, ko se vsakodnevni vrvež umiri in si vzamemo čas za najbližje. Tako so pretekle dni preživljali tudi znani Slovenci, ki so na družbena omrežja delili prikupne fotografije.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je na božični voščilnici poziral s svojo izbranko Špelo in kosmatincem Tigom. "Vesel božič in lepe praznike," je pripisal prikupni fotografiji.
Deskarka na snegu Gloria Kotnik je s svojo družinico pozirala ob bogato okrašenem božičnem drevescu. Večkratni olimpijki se je na fotografijah pridružil njen izbranec Željko in njun štiriletni sin Maj, ki bo prihodnji mesec upihnil 5. rojstnodnevno svečko.
Praznično fotografijo sta delila tudi zakonca Bagola, Aljoša in Iva, ki sta svoje sledilce na božič pozvala k dobrodelnosti.
Nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin, ki se je pred skoraj mesecem dni razveselil rojstva prvorojenca Frana, je ob posebnem dnevu delil fotografijo celotne mlade družinice, ki se fotografskemu objektivu veselo nasmiha pred posebnim božičnim drevescem, na družinski fotografiji pa jim družbo dela tudi kosmatinec.
Prisrčne utrinke prazničnega dne je na Instagram delil tudi naš nekdanji alpski smučar Jure Košir. V udobju domače dnevne sobe, pred okrašenim drevescem in čarobnim kaminom je poziral skupaj s svojimi tremi otroci, Jalenom, Aniko in Alino, ter svojo izbranko Simono.
