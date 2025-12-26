Naslovnica
Domača scena

Znani Slovenci praznične dni preživeli v krogu najbližjih

Ljubljana, 26. 12. 2025 15.42 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Zakonca Bagola

Tudi znani Slovenci so praznične dni preživeli v krogu najdražjih. Številni so na družbenih omrežjih delili prisrčne fotografije, na katerih so pozirali ob svoji družini in ljubljenčkih. Med njimi so Tim Gajser, Gloria Kotnik, zakonca Bagola, Štefan Hadalin in Jure Košir.

Božični prazniki so čas, ko se vsakodnevni vrvež umiri in si vzamemo čas za najbližje. Tako so pretekle dni preživljali tudi znani Slovenci, ki so na družbena omrežja delili prikupne fotografije.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na božični voščilnici poziral s svojo izbranko Špelo in kosmatincem Tigom. "Vesel božič in lepe praznike," je pripisal prikupni fotografiji.

Preberi še Tim Gajser pokazal svoje luksuzno domovanje

Deskarka na snegu Gloria Kotnik je s svojo družinico pozirala ob bogato okrašenem božičnem drevescu. Večkratni olimpijki se je na fotografijah pridružil njen izbranec Željko in njun štiriletni sin Maj, ki bo prihodnji mesec upihnil 5. rojstnodnevno svečko.

Praznično fotografijo sta delila tudi zakonca Bagola, Aljoša in Iva, ki sta svoje sledilce na božič pozvala k dobrodelnosti.

Nekdanji alpski smučar Štefan Hadalin, ki se je pred skoraj mesecem dni razveselil rojstva prvorojenca Frana, je ob posebnem dnevu delil fotografijo celotne mlade družinice, ki se fotografskemu objektivu veselo nasmiha pred posebnim božičnim drevescem, na družinski fotografiji pa jim družbo dela tudi kosmatinec.

Preberi še Štefan Hadalin delil prve fotografije prvorojenca Frana

Prisrčne utrinke prazničnega dne je na Instagram delil tudi naš nekdanji alpski smučar Jure Košir. V udobju domače dnevne sobe, pred okrašenim drevescem in čarobnim kaminom je poziral skupaj s svojimi tremi otroci, Jalenom, Aniko in Alino, ter svojo izbranko Simono.

Preberi še Jan Oblak božične praznike s svojo izbranko preživel v Ljubljani
prazniki družina znani Slovenci Košir Jure Tim Gajser

Jan Oblak božične praznike s svojo izbranko preživel v Ljubljani

Jan Oblak božične praznike s svojo izbranko preživel v Ljubljani

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltoro80
26. 12. 2025 16.58
mi k smo neznani smo dočakali v krogu sovražnikov
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
26. 12. 2025 16.53
Čestitam, to so pa res znani slovenci, je težkp napisat kaj!
Odgovori
+1
1 0
