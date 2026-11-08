Domača scena
Znani Slovenci prisegajo na zdrav življenjski slog
Estradniki, ki dajo veliko na zdrav življenjski slog, so se družili na Gorenjskem. Chorchyp oddela tudi 13 treningov na teden, Sara Isakovič prisega na pilates, Frida in Edvard trenirata boks. Športno telo potrebuje dobro gorivo, se strinjajo.
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Kakšni 'fotri' so znani Slovenci?
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24ur.com Atlantic Grupa že leta podpira slovenski šport, v športnih klubih pa trenira kar četrtina njihovih zaposlenih
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