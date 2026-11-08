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Domača scena

Znani Slovenci prisegajo na zdrav življenjski slog

Ljubljana, 08. 11. 2026 20.48 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš Alen Podlesnik
Zdrav življenjski slog

Estradniki, ki dajo veliko na zdrav življenjski slog, so se družili na Gorenjskem. Chorchyp oddela tudi 13 treningov na teden, Sara Isakovič prisega na pilates, Frida in Edvard trenirata boks. Športno telo potrebuje dobro gorivo, se strinjajo.

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