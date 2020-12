Znani Slovenci s pasjimi in mačjimi brezdomčki posneli dobrodelni koledar

December je navadno čas, ko se spomnimo tudi tistih, ki so v stiski, zato vsako leto nastane precej dobrodelnih koledarjev, pri katerih sodelujejo znani Slovenci. Letos so združili moči za dva. Challe Sale, Ines Erbus, David Amaro, Tim Kores in drugi so se družili z mačjimi in pasjimi brezdomčki in jim poskušali najti topel in varen dom, tekmovalci lanskoletne Kmetije pa so priskočili na pomoč družinam v stiski.

icon-expand