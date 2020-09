Znani Slovenci s prvošolčki: 'Želim ti, da vzljubiš znanje'

Kar dva prvošolčka pa ima športnik Luka Žvižej , ki bi ga spomladi morali spremljati v oddaji Zvezde plešejo . Športnik in očka dvojčkov Jana in Krisa je na Instagramu objavil kolaž dvojčkov, kjer pozirata vsak s svojim prvošolskim balonom. Zapisal pa je: "Prvi šolski dan in dosti zezanja, zdaj gre pa zares ..."

No, in če smo že ravno pri Zvezdah plešejo: v šolske klopi je hčerko prvič pospremila tudi simpatična Klara Lorger, ki smo jo v plesnem šovu lahko spremljali lansko leto. "Ura je osem, hiša pa prazna. Tamala nazaj na poznani poti, za taveliko pa novo doživetje, novi prijatelji, nova znanja. Glorija, še vedno ne morem verjeti, da si tko hitro zrasla v pravo malo damo. Želim ti, da vzljubiš znanje in da ti bo to novo potovanje prineslo v življenje same pozitivne stvari! In ostani zvesta sama sebi!"

Marjetka Vovkin Raay pa sta v prvi razred pospremila mlajšega sina Oskarja. Marjetka je na Instagramu objavila skupno fotografijo z Raayem: "Kako hitro čas teče! Najin srček Oskar je danes postal prvošolec. Včasih se zalotiva, ko gledava slike in posnetke, ko je bil še dojenček in nama kar pritečejo solze, kako je čas hitro minil, take grenko-sladko solze. Prehitro bosta zletela iz gnezda in velikokrat se vprašava, kaj bo pa potem? Oskar, danes je tvoj dan, uživaj 'pru čru'!"