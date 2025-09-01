Svetli način
Znani Slovenci se spominjajo dni, ko so še sami gulili šolske klopi

Ljubljana, 01. 09. 2025 21.50 | Posodobljeno pred 3 minutami

Simon Vadnjal , E.K.
Šolski zvonec je spet zazvonil in naši estradniki so se z obilico nasmehov na obrazih spomnili svojih dni, ko so tudi sami še gulili šolske klopi. Poglejmo, kdo je bil piflar in kdo upornik, kdo je na koncu šolskega leta godljo reševal s popravci in kdo med znanimi obrazi ima na prvi šolski dan zelo sladke spomine. Tokrat so bili pred tablo sami fantje.

Od prvega šolskega dne Jana Plestenjaka je preteklo že kar nekaj Sore, se pa Škofjeločan zelo dobro spominja spremstva očeta, ki ga je naučil pozornosti ob pešačenju do šolskih vrat.

"Šel je parkrat z mano peš, da sem se naučil poti. To so bili drugi časi, mi smo takrat hodili mulčki v šolo. Danes, mislim, da je to celo prepovedano, jih je treba peljati. No, to je bilo čisto drugače. Potem sem se naučil, en teden je z mano hodil in me naučil, kako je treba čez cesto pogledati. Tista pot je bila kar 15 minut v eno smer," je dejal Plestenjak.

"Ker vstopaš v neko drugo, reciva temu življenjsko obdobje, vsi smo takrat komaj čakali, da oblečemo rumene rutke in lahko rečem, s temi besedami, ki jih danes uporabljamo, da smo bili 'nahajpani'," je povedal chef in sodnik šova MasterChef Slovenija Karim Merdjadi

Nekateri imajo prav na prvi šolski dan sladke spomine. "Na prvi šolski dan smo mi imeli palačinke. To sem si recimo zapomnil. Rad sem šel v prvi razred, ker sem imel res eno fantastično učiteljico. Vsako leto sem se v bistvu veselil, da bom šel spet v šolo, vsaj v osnovni šoli je bilo tako. Do petega razreda, mislim, da sem bil zelo zelo vesel, potem pa vsako leto manj," je povedal glasbenik Dejan Vunjak.

Na podoben način je vnema za šolo in učenje z odraščanjem pobegnila reperju Challetu Salletu. "V osnovni šoli moram povedati, da sem bil res priden. Imel sem same petke in sem bil tudi zelo vzoren, priden, kakor koli. Zanimali sta me samo košarka, glasba, takrat sem se tudi začel z rapom ukvarjati, pisati svoja besedila," je povedal raper.

Potem pa je usekala zloglasna puberteta. "V srednji šoli pa, ja, moram reči, da so me bolj zanimale punce pa prijatelji. Okej, košarka, zabava pa vse, ampak moram reči, da ja, šola pa učenje pa to, kar smo se tam učili, mi je bilo na zadnjem mestu, kar se je tudi poznalo potem s popravci. Ampak smo vse naredili in na koncu, jaz pravim, šola je neka osnova za vse," je dodal Saša Petrović.

Jan Plestenjak Karim Merdjadi Dejan Vunjak Challe Salle
